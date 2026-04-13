Máy bay vận tải ồ ạt hướng tới Trung Đông, Mỹ đang suy tính gì?

Minh Hạnh |

Các nguồn tin theo dõi chuyến bay công khai trên mạng xã hội X đang đưa tin về một làn sóng máy bay vận tải mới của Không quân Mỹ hướng tới Trung Đông vào cuối ngày 12/4.

Động thái này cho thấy Washington có thể đang tiếp tục điều động nhân sự và vật tư đến Trung Đông sau khi các cuộc đàm phán với Iran ở Pakistan thất bại. "Một số người gọi đó là lệnh ngừng bắn. Các nhóm tác chiến tàu sân bay gọi đó là tạm dừng để nạp đạn", một bài đăng trên mạng xã hội X viết.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

- Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là làn sóng máy bay vận tải mới của Không quân Mỹ hướng tới Trung Đông. (Ảnh: X)

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công “giới hạn” vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn hơn, mặc dù các quan chức cho rằng điều đó ít có khả năng xảy ra do nguy cơ gây bất ổn khu vực và sự miễn cưỡng của ông trong việc tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài.

“Tôi không muốn làm điều đó, nhưng đó là nguồn nước của họ, các nhà máy khử muối, các nhà máy điện, những thứ rất dễ bị tấn công”, ông Trump nói với Fox News ngày 12/4.

“Về cơ bản, chúng ta đã san phẳng đất nước của họ. Thứ duy nhất còn lại là nguồn nước của họ, và nếu chúng ta tấn công vào đó sẽ gây ra hậu quả rất tàn khốc”.

Tổng thống Trump cũng cho biết, Iran vẫn còn “một số nhà máy sản xuất tên lửa”. “Chúng ta biết rõ từng nhà máy một”, ông nói.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng từ chối tiết lộ chi tiết các kế hoạch cụ thể, nói rằng tổng thống “vẫn để ngỏ tất cả các lựa chọn khác”, và gọi báo cáo về các bước đi tiếp theo của ông là suy đoán.

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
