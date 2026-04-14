Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC - thành viên Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Rostec) đã công bố những bức ảnh về buổi giới thiệu mô hình, trong đó có Thống đốc Cộng hòa Tatarstan - ông Rustam Minnikhanov, Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Falkov và trợ lý tổng thống Andrei Fursenko.

Tập đoàn UAC vẫn chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về Tu-454. Giám đốc dự án - ông Alexey Shadanov lưu ý Tupolev hiện đang tập trung sản xuất Tu-214, nhưng việc phát triển các công nghệ mới vẫn đang tiếp diễn.

Thông số kỹ thuật của Tu-454 còn rất hạn chế, các báo cáo sơ bộ cho thấy phi cơ này có thể đáp ứng nhu cầu của phân khúc máy bay chở khách thân rộng đường dài, tương đương với Boeing 787 Dreamliner và Airbus A350.

Đáng chú ý là 2 động cơ PD-26 tiên tiến với lực đẩy danh nghĩa 26 tấn - một phiên bản sửa đổi từ loại PD-35 đang được xem xét sử dụng cho hệ thống động lực của máy bay.

Đồ họa máy bay chở khách thân rộng Tu-454 của Nga.

Trước lần xuất hiện này, mẫu Tu-454 chỉ được nhắc đến tại một trong các slide thuộc bài thuyết trình của UAC về dòng động cơ mới của Nga.

Theo báo Vzglyad, người đứng đầu Bộ Công Thương Nga - ông Anton Alikhanov cho biết, nhờ sự hợp tác với Cơ quan Phát triển Năng lực Chuyên môn và Trung tâm Năng lực, thân máy bay Tu-214 có thể được lắp ráp trong 12 ngày, với kế hoạch sản xuất lên đến 20 chiếc mỗi năm.

Bộ trưởng Anton Alikhanov cũng xác nhận các thỏa thuận đạt được với những khách hàng tiềm năng mua máy bay Tu-214 và sự phát triển của công nghệ hàng không trong nước.

Hiện phiên bản nâng cấp của máy bay chở khách Tu-214 với các hệ thống nội địa của Nga đã được cấp giấy chứng nhận và sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt.