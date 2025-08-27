Khoảnh khắc máy bay Trung Quốc chở 311 người hạ cánh khẩn cấp xuống Nga do hỏng động cơ. (Video: Baza)

Chiếc máy bay Boeing 777-39L(ER) của hãng hàng không Air China khởi hành từ sân bay Heathrow ở London (Anh) buộc phải chuyển hướng đến sân bay Nizhnevartovsk ở Siberia sau khi gặp sự cố kỹ thuật.

Máy bay rời sân bay Heathrow lúc 22h43 ngày 25/8 (giờ địa phương). Tuy nhiên, phi công bất ngờ gặp khó khăn khi bay qua không phận Nga trước khi chuyển hướng máy bay để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nhân viên sân bay vô cùng sửng sốt khi chứng kiến chiếc máy bay Boeing 777-39L(ER) hạ cánh khẩn cấp. “Nhân viên sân bay vô cùng bất ngờ trước tình huống này, vì không phải năm nào sân bay Nizhnevartovsk cũng đón một chiếc máy bay như vậy đến từ Anh", người này nói.

Theo BAZA, dù máy bay hạ cánh bình thường nhưng chỉ sử dụng một động cơ. Thời tiết ở Nizhnevartovsk được cho là thuận lợi đối với việc hạ cánh sau khi máy bay gặp sự cố kỹ thuật . Hiện tại, 311 hành khách vẫn chưa được phép xuống máy bay và hãng hàng không Air China đang điều động máy bay thay thế. Chuyến bay mới dự kiến khởi hành vào khoảng 16h ngày 26/8 (giờ địa phương).

Sau khi cuộc xung đột quân sự xảy ra ở Ukraine, chính phủ Anh đã ban hành lệnh cấm những chuyến bay di chuyển giữa Anh và Nga.

Tờ The Mirror thông tin thêm: "Hiện tại, những máy bay đến và đi từ sân bay của Nga đều bị cấm sử dụng không phận Anh. Lệnh cấm này thực hiện từ ngày 5/4/2022 theo Quy định về hạn chế bay (máy bay Nga) năm 2022 (viết tắt là 'RoF')".



