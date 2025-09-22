Máy bay trinh sát Nga xuất hiện trên Biển Baltic, NATO điều động tiêm kích ứng phó

Không quân Đức cho biết hai tiêm kích Eurofighter đã cất cánh từ căn cứ Rostock-Laage để đối phó với một máy bay trinh sát Il-20M của Nga đang bay trên không phận quốc tế ở Biển Baltic mà không thông báo kế hoạch bay và không liên lạc vô tuyến.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo các chuyên gia phân tích quân sự, đây là vụ việc thứ chín liên quan đến máy bay Nga trên vùng Biển Baltic.



Trước đó, ngày 19/9, ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan và ở lại đó trong 12 phút trước khi rời đi.

Cùng ngày, Ba Lan báo cáo, máy bay chiến đấu của Nga đã xâm nhập vào khu vực an ninh xung quanh một giàn khoan trên Biển Baltic.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Hai (22/9) để thảo luận về vụ việc máy bay Nga xâm phạm không phận Estonia.