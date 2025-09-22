Máy bay trinh sát Nga xuất hiện trên Biển Baltic, NATO điều động tiêm kích ứng phó

Không quân Đức cho biết hai tiêm kích Eurofighter đã cất cánh từ căn cứ Rostock-Laage để đối phó với một máy bay trinh sát Il-20M của Nga đang bay trên không phận quốc tế ở Biển Baltic mà không thông báo kế hoạch bay và không liên lạc vô tuyến.
Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.
Theo các chuyên gia phân tích quân sự, đây là vụ việc thứ chín liên quan đến máy bay Nga trên vùng Biển Baltic.
Trước đó, ngày 19/9, ba máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan và ở lại đó trong 12 phút trước khi rời đi.
Cùng ngày, Ba Lan báo cáo, máy bay chiến đấu của Nga đã xâm nhập vào khu vực an ninh xung quanh một giàn khoan trên Biển Baltic.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Hai (22/9) để thảo luận về vụ việc máy bay Nga xâm phạm không phận Estonia.
IL-20M là biến thể trinh sát được phát triển từ dòng máy bay IL-18 của Liên Xô. Máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1968 và các quá trình hoàn tất vào năm 1969.
Máy bay có chiều dài 35,9 m, sải cánh 37,4 m, chiều cao 10,7 m. Trọng lượng rỗng 33 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 64 tấn.
IL-20M được trang bị 4 động cơ AL-20M có công suất 5.240 mã lực, cho phép hoạt động với tốc độ tối đa 675 km/h, tầm bay lên tới 6.500 km và trần bay 10.000 m.
Hiện, Nga đang duy trì hoạt động của hàng chục chiếc IL-20M cho vai trò trinh sát và áp chế điện tử.