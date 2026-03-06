Máy bay tre đầu tiên trên thế giới cất cánh

Drone tre dài 2,5m của các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với drone có cánh làm từ vật liệu composite dựa trên tre tại thành phố Thiên Tân. Đây được xem là bước tiến mới hướng tới việc sử dụng vật liệu hàng không thân thiện môi trường và tiết kiệm chi phí.

Máy bay tre nhẹ hơn, rẻ hơn

Theo nhóm nghiên cứu, drone này nhẹ hơn hơn 20% so với các mẫu làm từ sợi carbon và có thể giảm chi phí kết cấu trên 20%. Vật liệu composite từ tre thay thế vải sợi carbon vốn phổ biến trong ngành công nghiệp drone nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng để sản xuất và khó phân hủy.

Vật liệu mới chỉ có giá bằng khoảng 1/4 so với vải sợi carbon tiêu chuẩn.

Chiếc drone có sải cánh dài 2,5m, trọng lượng khoảng 7kg, có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, bay với tốc độ trên 100km/h và duy trì trên không hơn 1 giờ.

Hơn 25% cấu trúc của drone được làm từ vật liệu composite tre, trong đó lớp vỏ thân máy bay hoàn toàn sử dụng loại vật liệu này. Đây là drone cánh cố định đầu tiên trên thế giới ứng dụng tre ở quy mô như vậy.

Hơn 100 cuộc thử nghiệm theo tiêu chuẩn hàng không

Dự án do Trung tâm Quốc tế về Tre và Song mây, Viện Nghiên cứu Sáng tạo Ninh Ba thuộc Đại học Beihang và Tập đoàn Long Bamboo Technology phối hợp phát triển.

Ông Qin Daochun, Giám đốc trung tâm, cho biết quá trình phát triển đòi hỏi nhiều thử nghiệm nghiêm ngặt để đáp ứng tiêu chuẩn về độ bền, độ dẻo dai và khả năng tạo hình.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành hơn 100 thí nghiệm theo tiêu chuẩn kiểm định hàng không, tập trung vào độ bền cơ học, module đàn hồi, khả năng chịu va đập và độ ổn định bay.

Kết quả thử nghiệm bay được báo cáo bởi China Green Times cho thấy drone đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sức bền, độ ổn định và khả năng chống sốc.

Ứng dụng trong nền kinh tế bay thấp

Ông Lian Jianchang, Chủ tịch Tập đoàn Long Bamboo Technology, cho biết công ty sẽ tập trung khai thác đặc tính nhẹ, xanh và có khả năng phân hủy sinh học của tre.

Ông kỳ vọng drone này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong nền kinh tế bay thấp của Trung Quốc, gồm các lĩnh vực hậu cần, nông nghiệp và dịch vụ môi trường.

Theo China Green Times, drone làm từ tre có thể hỗ trợ phòng chống cháy rừng, bảo vệ cây trồng, giám sát sinh thái, khảo sát địa lý và dịch vụ giao hàng.

Các chuyên gia được Tân Hoa Xã phỏng vấn cũng nhận định vật liệu này có thể mở rộng sang cấu trúc vệ tinh nhỏ và vỏ tàu vũ trụ nhẹ nhờ đặc tính bền, cứng và giảm rung động.