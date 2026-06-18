Máy bay Tornado có khả năng mang vũ khí hạt nhân sẽ thay thế Su-24 ở Ukraine?

GD&TĐ - Vụ rơi máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M của Không quân Ukraine tại Khmelnytskyi gây bất ngờ khi những bức ảnh chụp tại hiện trường được công bố.

Theo ghi nhận, những bức ảnh này không phải do người dân địa phương hay Không quân Ukraine công bố, mà do một cơ quan đặc biệt - Văn phòng công tố thực hiện.

Do vậy có nghi ngờ rằng việc này được thực hiện vì một lý do nào đó, nhưng với mục đích chứng minh cho các nhà tài trợ NATO thấy tình trạng tồi tệ của Không quân Ukraine, mà theo nhiều ước tính khác nhau, chỉ còn lại khoảng 5 máy bay Su-24M và Su-24MR.

Những chiếc oanh tạc cơ này trước đây được sử dụng làm máy bay trinh sát, nhưng chúng đã được cải tiến để sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow (SCALP-EG) do Anh và Pháp cung cấp.

Chính vì vậy, có khả năng chính quyền Ukraine sẽ sớm nhắc lại yêu cầu về máy bay ném bom Panavia Tornado, khi chiếc chiến đấu cơ cánh cụp cánh xòe này hiện vẫn đang hoạt động tại Đức và Ý.

Hiện trường vụ rơi máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Không quân Ukraine.

Nhóm đầu tiên bao gồm máy bay tấn công Tornado IDS và máy bay xâm nhập phòng không Tornado ECR. Tổng cộng có khoảng 85 - 93 chiếc đang hoạt động. Chúng được lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn vào năm 2030 sau khi F-35A của Mỹ và phiên bản tác chiến điện tử của Eurofighter đưa vào sử dụng.

Người Ý còn khoảng 46 chiếc Tornado phiên bản cải tiến tương tự và họ cũng đang lên kế hoạch thay thế chúng bằng F-35A.

Giống như Su-24, Tornado có phi hành đoàn 2 người. Chúng có thể mang theo tối đa 9 tấn các loại "hàng hóa" khác nhau, bao gồm cả vũ khí dẫn đường.

Dòng chiến đấu cơ này cũng được xem xét để vận chuyển vũ khí hạt nhân. Ví dụ, máy bay ném bom của Đức và Ý được thiết kế để mang theo bom nhiệt hạch B61 của Mỹ, bao gồm cả phiên bản B61-12 mới nhất.

Mỗi máy bay ném bom có thể mang theo 2 quả B61. Sức công phá của loại vũ khí này có thể điều chỉnh được, từ 0,3kt (tương đương 300 tấn TNT) cho đến 1,5kt, 10kt và 50kt.

Ukraine sẽ thay thế phi đội Su-24 bằng Tornado?

Các chuyên gia nhận định máy bay Panavia Tornado có thể đi theo con đường tương tự tiêm kích JAS-39 Gripen của Thụy Điển.

Cuối năm 2022, một số báo cáo về việc có thể giao hàng loại chiến đấu cơ này đã bị phủ nhận, nhưng hiện nay báo chí biết rằng không chỉ các phiên bản cũ hơn (C/D) mà cả các biến thể mới nhất (E/F) cũng có thể được bàn giao.

Điều tương tự cũng áp dụng cho tiêm kích Rafale F4 hiện đại của Pháp. Do vậy rất có thể Lực lượng vũ trang Ukraine cũng sẽ nhận được một số máy bay ném bom Panavia Tornado.