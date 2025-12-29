Máy bay tàng hình dùng bề mặt 6G biến sóng radar đối phương thành năng lượng

Công nghệ này giúp hiện thực hóa khái niệm “tàng hình hợp tác điện từ”. (Hình minh họa)

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố một công nghệ mới: bề mặt điện từ thông minh có khả năng chuyển đổi sóng radar và tín hiệu môi trường thành năng lượng điện.

Công nghệ này loại bỏ nhu cầu sử dụng pin truyền thống, đồng thời mở ra khái niệm “tàng hình hợp tác điện từ” cho các máy bay chiến đấu.

Theo nhóm nghiên cứu, hệ thống này kết hợp kỹ thuật điện từ với nguyên lý truyền thông, tạo nên một nền tảng điện tử tự duy trì, vừa truyền thông tin không dây vừa thu năng lượng.

Bằng cách tối ưu hóa đồng thời các tham số như tạo chùm tia, quỹ đạo robot và hệ số RIS (Reconfigurable Intelligent Surface – bề mặt thông minh có thể tái cấu hình), họ đã áp dụng giải pháp học tăng cường đa tác nhân và tối ưu hóa đa mục tiêu để giải quyết các bài toán như thiết kế chùm tia, lập kế hoạch đường đi, cảm biến mục tiêu và tổng hợp dữ liệu.

Bề mặt thông minh RIS và ứng dụng trong tiêm kích tàng hình

Công nghệ này sử dụng vật liệu phản xạ hai chiều RIS, có thể điều khiển sóng điện từ theo thời gian thực. Nhờ khai thác năng lượng từ chùm radar đối phương hoặc tín hiệu môi trường, bề mặt hoạt động mà không cần pin.

Trong ứng dụng thực tế với máy bay tàng hình, hệ thống cho phép thu năng lượng từ radar đối phương để cung cấp cho động cơ phụ hoặc hệ thống liên lạc.

Đây chính là nền tảng của khái niệm “tàng hình hợp tác điện từ”, khi nhiều nền tảng kết nối phối hợp nhằm giảm diện tích phản xạ radar và giảm khả năng bị phát hiện.

Ngoài lĩnh vực quân sự, bề mặt này còn có thể hỗ trợ viễn thông 6G, tích hợp cảm biến và cấp nguồn cho vệ tinh hoặc trạm gốc. Các nguyên mẫu hiện tại cho thấy khả năng điều khiển chùm tia ±45° với mức nhiễu thấp, giúp cải thiện vùng phủ sóng trong điều kiện bị vật cản che khuất.

Tác động tới hệ thống kết nối và an ninh điện tử

Nền tảng phần cứng mới tích hợp cả truyền dữ liệu và chức năng giống radar, tối ưu hóa việc sử dụng phổ tần và tài nguyên thiết bị. Bằng cách đồng thời điều khiển sóng tán xạ và tín hiệu phát xạ, hệ thống giảm không gian vật lý và chi phí phần cứng vốn cần cho các chức năng đa nhiệm.

Bề mặt RIS có thể được cấu hình để tạo “vùng chết” vô tuyến, giúp giảm nhiễu tín hiệu và hạn chế nguy cơ nghe lén điện tử. Nhóm nghiên cứu cho rằng kiến trúc này sẽ mở đường cho các hệ thống cảm biến thích ứng môi trường, trạm gốc siêu nhỏ và hệ thống tiếp sóng tự cấp nguồn.

Trong bối cảnh truyền thông thế hệ mới tập trung vào kênh truyền, việc tích hợp cảm biến, truyền thông và thu năng lượng trong cùng một nền tảng phần cứng được kỳ vọng sẽ tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực từ Internet vạn vật (IoT) đến công nghệ tàng hình thông minh.

Các nhà nghiên cứu kết luận: “Khi công nghệ tiếp tục trưởng thành, RIS sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hoạt động robot thông minh, mở ra kỷ nguyên mới cho hệ thống kết nối.”