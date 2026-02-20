Máy bay tấn công Venom. Ảnh: Divergent Technologies

Chỉ mất 71 ngày để các công ty Divergent Technologies và Mach Industries của Mỹ biến ý tưởng về một loại máy bay tấn công mới thành nguyên mẫu sẵn sàng bay.

Chiếc máy bay mang tên Venom được thiết kế số hóa và in 3D toàn bộ khung thân, cánh, thân chính cùng các bề mặt điều khiển, thể hiện bước tiến vượt bậc trong sản xuất quốc phòng dựa trên phần mềm.

Quy trình phát triển nhanh chóng

Mach Industries bắt đầu bằng việc xây dựng bản thiết kế, xác định các thông số kỹ thuật và cấu trúc tổng thể của Venom. Công ty tận dụng các hệ thống điện tử và phần mềm đã được thử nghiệm trên những máy bay khác để rút ngắn thời gian phát triển và giảm rủi ro hỏng hóc.

Trong khi đó, Divergent Technologies đảm nhận việc thiết kế số hóa và in 3D toàn bộ khung thân. Với hệ thống sản xuất thích ứng DAPSTM, công ty có trụ sở tại California đã tạo ra các bộ phận lớn của máy bay dưới dạng nguyên khối, thay vì hàng trăm chi tiết nhỏ.

Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian sản xuất, giảm trọng lượng và nâng cao hiệu suất nhờ hạn chế số lượng chi tiết chuyển động cần giám sát.

Giám đốc điều hành Lukas Czinger nhấn mạnh: “Việc đi từ ý tưởng đến chuyến bay chỉ trong 71 ngày là minh chứng rõ ràng cho khả năng khi DAPSTM được áp dụng ngay từ đầu. Đây chính là sản xuất với tốc độ phù hợp thực tiễn.”

Công ty và các quan chức Mỹ có mặt tại lễ ra mắt máy bay tấn công Venom. Ảnh: Divergent Technologies

Tiềm năng mở rộng quy mô

Venom không phải sản phẩm đầu tiên của sự hợp tác giữa Divergent và Mach. Trong vòng 18 tháng, hai công ty đã tạo ra 4 nguyên mẫu máy bay từ ý tưởng đến chuyến bay bằng công nghệ DAPSTM.

Thành quả này cho thấy một quy trình sản xuất thay thế cho các hệ thống quốc phòng tự động, thay thế dây chuyền lắp ráp chậm chạp bằng in 3D điều khiển bằng phần mềm, đưa nguyên mẫu ra thực địa nhanh hơn.

Tại lễ ra mắt Venom, ông Czinger khẳng định Divergent có thể mở rộng quy mô sản xuất, với khả năng tạo ra hàng nghìn khung thân mỗi năm. Tuy nhiên, cả Divergent và Mach Industries đều chưa tiết lộ chi tiết kỹ thuật của nguyên mẫu Venom cũng như thời điểm chính thức bay thử.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ in 3D vào sản xuất quốc phòng, mở ra triển vọng về những dây chuyền chế tạo nhanh chóng, linh hoạt và hiệu quả hơn cho các hệ thống chiến đấu tự động trong tương lai.

Trình diễn khung thân máy bay in 3D được tạo ra bằng quy trình DAPSTM của Divergent Technologies. Video: Divergent Technologies