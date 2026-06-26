Máy bay Superjet lại khiến nhiều người nghi ngại về độ an toàn

GD&TĐ - Hai máy bay Superjet 100 gặp sự cố gần như đồng thời tại sân bay Sheremetyevo, khiến Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) phải điều tra.

Hai máy bay chở khách Superjet 100 của hãng hàng không Rossiya Airlines đã gặp sự cố kỹ thuật tại sân bay Sheremetyevo.

Theo ghi nhận, chúng bị trục trặc cách nhau 35 phút, khiến cả hai đều phải ngừng hoạt động. Hãng hàng không Rossiya đã thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra nguyên nhân.

Chuyến bay đầu tiên khởi hành đến Kazan đã gặp phải rung lắc mạnh từ động cơ khi đang lăn bánh trên đường băng. Phi hành đoàn đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng cách tắt động cơ bị lỗi. Chiếc phi cơ sau đó đã quay trở lại bãi đỗ, có 79 người trên máy bay, không ai bị thương.

Không lâu sau, sự cố tương tự xảy ra với một chiếc SJ-100 khác, phi cơ này đến từ Nizhny Novgorod. Sau khi hạ cánh, các phi công nhận được cảnh báo trục trặc. Sau khi tắt một động cơ, máy bay đã được điều khiển quay trở lại vị trí đỗ.

Máy bay chở khách Superjet 100 liên tục gặp sự cố kỹ thuật trong thời gian gần đây.

Kiểm tra kỹ thuật cho thấy hư hỏng nghiêm trọng, bao gồm cả việc phá hủy các giá đỡ cố định đường ống hệ thống điều khiển khe hở turbine cao áp.

Cần lưu ý các máy bay này, bao gồm cả phiên bản Superjet 100-95LR, sử dụng 2 động cơ phản lực cánh quạt SaM146 do PowerJet sản xuất. Nguyên nhân của những sự cố nói trên này sẽ được xác định bởi một nhóm chuyên gia.

Trong khi đó, Nga đang chuẩn bị cho ra mắt một loại máy bay chở khách hoàn toàn mới thay thế hàng nhập khẩu. Hãng thông tấn Petersburg Press trước đó đưa tin Chính phủ đã xác nhận kế hoạch về máy bay SJ-100 "thay thế hàng nhập khẩu".

Máy bay SJ-100 mới sẽ sử dụng toàn bộ linh kiện nội địa nhằm tránh trục trặc kỹ thuật bởi tình trạng thiếu phụ tùng thay thế do bị cấm vận.