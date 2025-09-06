Máy bay SJ-100 'hoàn toàn nội địa' đầu tiên đã cất cánh

Chiếc máy bay SJ-100 đầu tiên với toàn bộ linh kiện nội địa, do Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) sản xuất, đã cất cánh tại Komsomolsk-on-Amur, đại diện Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã đưa tin về sự việc này.

Đáng chú ý là máy bay đã hoạt động khoảng một giờ trên bầu trời.

"Chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo bằng toàn bộ linh kiện nội địa đã cất cánh. Quá trình lấy giấy chứng nhận vẫn đang được tiến hành, nhưng SJ-100 đã được sản xuất hàng loạt, theo đúng mẫu dự kiến giao hàng".

"Chúng ta hãy nhớ lại rằng máy bay đã được nâng cấp phần thân và hàng chục hệ thống, cụm chi tiết mới để thay thế sản phẩm nhập khẩu.

Hiện tại, 24 máy bay sản xuất hàng loạt đang được lắp ráp ở các giai đoạn hoàn thiện khác nhau".

"Điều này khẳng định rằng Nga đã và đang là một cường quốc sản xuất máy bay, có khả năng chế tạo những phi cơ hiện đại, cả trong khuôn khổ hợp tác quốc tế lẫn không cần sự tham gia của đối tác nước ngoài", thông báo nói rõ.

Máy bay chở khách SJ-100 "thay thế nhập khẩu" đã cất cánh và thực hiện chuyến bay thử thành công.

Đại diện Tập đoàn Rostec cho biết thêm, trong khuôn khổ chương trình thay thế nhập khẩu, hàng chục hệ thống và linh kiện nước ngoài đã được loại bỏ khỏi máy bay. Điển hình như SJ-100 đang được trang bị động cơ PD-8 nội địa mới nhất do Công ty UEC sản xuất.

"Việc sửa đổi này cũng ảnh hưởng đến khung thân. Điều này là cần thiết để lắp đặt các hệ thống của Nga, cũng như để đơn giản hóa quy trình sản xuất và bảo trì phi cơ", đại diện Rostec nói thêm.

Theo các kỹ sư, phiên bản cải tiến của chiếc SJ-100 thuộc chương trình thay thế nhập khẩu, toàn bộ công nghệ sản xuất của nó đã được nhà phát triển máy bay, cùng với Cơ quan hàng không Liên bang (Rosaviatsia) chứng nhận trước đó. Điều này cho phép Tập đoàn UAC được bắt tay sản xuất hàng loạt theo đúng tài liệu thiết kế.

Máy bay SJ-100 "hoàn toàn nội địa" sẽ được sản xuất hàng loạt trong thời gian tới.



Theo Reporter