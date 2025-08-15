Máy bay siêu thanh êm ái S-512 Diplomat dành cho doanh nhân và quan chức

Máy bay siêu thanh không gây tiếng ồn có thể rút ngắn chuyến bay từ New York đến Paris xuống còn dưới 4 giờ.

Spike Aerospace, hãng chế tạo hàng không vũ trụ có trụ sở tại Boston, cho biết đã bước sang một giai đoạn mới trong việc phát triển mẫu máy bay siêu thanh hàng không doanh nhân chủ lực của hãng, S-512 Diplomat.

Công ty thông báo họ đang hoàn tất một nghiên cứu thiết kế nâng cao để tinh chỉnh khí động học, cấu hình khoang hành khách và khả năng giảm tiếng nổ.

Mục tiêu của nghiên cứu là chứng thực rằng máy bay có thể đáp ứng các tiêu chuẩn tiếng ồn nghiêm ngặt cho các chuyến bay siêu thanh qua đất liền, một yêu cầu nếu được đạt được có thể mở rộng các tuyến bay tiềm năng và rút ngắn thời gian bay đường dài.

Công ty cho biết mẫu máy bay này được thiết kế để kết nối New York và Paris trong dưới 4 giờ mà không tạo ra tiếng nổ mạnh gây phiền nhiễu giống như các máy bay siêu thanh trước đây.

Các chuyến bay siêu thanh đã bị cấm trên lãnh thổ Hoa Kỳ kể từ năm 1973 vì lo ngại về tiếng ồn, và hiện các nhà sản xuất cạnh tranh phát triển công nghệ “siêu thanh êm” nhằm kêu gọi các cơ quan quản lý dỡ bỏ hạn chế này.

“Mục tiêu của chúng tôi là tái định nghĩa việc di chuyển đường dài cho giới doanh nhân và lãnh đạo chính phủ, kết hợp tốc độ siêu thanh với sự thoải mái và kín đáo của một chuyên cơ,” ông Vik Kachoria, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Spike Aerospace, phát biểu.

S-512 Diplomat được định hướng phục vụ các hành khách cao cấp là doanh nhân và quan chức chính phủ muốn rút ngắn thời gian di chuyển quốc tế tới 50%.

Thiết kế khoang của máy bay được bố trí để vừa đảm bảo năng suất làm việc, vừa tạo điều kiện nghỉ ngơi trên các chuyến bay quốc tế dài.

Công ty cho biết giai đoạn hiện tại được xây dựng trên nhiều năm nghiên cứu và phát triển, với nhiều thay đổi thiết kế.

Các kỹ sư đang làm việc để định hình thân máy nhằm giảm tiếng nổ thành đặc trưng “low-boom”, làm cho tiếng ồn đối với người dưới mặt đất trở nên nhẹ hơn.

Khả năng này sẽ là điểm khác biệt then chốt trên thị trường hàng không doanh nhân vốn đã đông đúc, nếu các cơ quan quản lý cho phép các chuyến bay siêu thanh qua đất liền.

Spike Aerospace đang thu hút các chuyên gia hàng không từ những nhà sản xuất lớn và hợp tác với nhà cung ứng trong ngành cùng các cơ sở học thuật để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Mạng lưới này hỗ trợ công ty trong công việc thiết kế, lập kế hoạch chứng nhận và chuẩn bị cho việc đưa sản phẩm ra thị trường.

Đồng thời, hãng đang thực hiện làm mới thương hiệu, bao gồm cập nhật trang web nhằm trưng bày công nghệ và các mốc phát triển của mẫu máy bay.

Du lịch hành khách siêu thanh đã không còn kể từ khi Concorde bị cho nghỉ hưu năm 2003.

Concorde có thể bay nhanh hơn gấp hơn hai lần tốc độ âm thanh, nhưng tầm bay hạn chế khi bay trên đất liền, chi phí vận hành cao và tác động môi trường là những lý do dẫn tới việc ngừng khai thác.

Các dự án mới, trong đó có S-512, hướng tới khắc phục những hạn chế này thông qua động cơ hiệu quả hơn, vật liệu tiên tiến và thiết kế giảm tiếng ồn.

Spike Aerospace khẳng định S-512 Diplomat sẽ cân bằng giữa tốc độ và hiệu quả, với những cải tiến về tiết kiệm nhiên liệu so với các thiết kế siêu thanh trước đây. Công ty chưa công bố các thông số mục tiêu về tốc độ hành trình, tầm bay hay ngày dự kiến đưa vào khai thác.

Được thành lập với mục tiêu tái giới thiệu bay siêu thanh cho mục đích thương mại và cá nhân, Spike Aerospace hình dung tương lai nơi các thành phố toàn cầu kết nối gần hơn, thúc đẩy các chuyến công tác, ngoại giao và du lịch nhanh hơn.

“S-512 Diplomat sẽ êm, bền vững và có khả năng vận hành trên những tuyến mà trước đây người ta cho là không thể dành cho máy bay siêu thanh,” ông Vik Kachoria nói.