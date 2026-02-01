HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Máy bay săn ngầm Mỹ xuất hiện bất thường trên bầu trời Trung Đông

PV |

Theo TASS, một máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Mỹ được ghi nhận hoạt động trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

- Ảnh 1.

Một máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của Không quân Mỹ đã được phát hiện hoạt động trong khu vực vùng biển trung lập tại Trung Đông. Thông tin này do hãng thông tấn TASS đưa tin, dẫn các nguồn tin.

Theo thông tin hiện có, máy bay được ghi nhận trên bầu trời Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, gần khu vực giáp ranh không phận của Iran.

Theo TASS, chuyến bay của máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon đã được ghi nhận; máy bay bay trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman gần không phận Iran, ở độ cao hơn 6.000 m một chút.

Máy bay tuần tra này được cho là cất cánh từ một sân bay tại Bahrain. Cũng theo thông tin được đăng tải, vài ngày trước đó, một UAV Northrop Grumman MQ-4C Triton của Không quân Mỹ cũng được nhìn thấy trên bầu trời khu vực Cận Đông, với mục đích chính là trinh sát các khu vực rộng lớn.

Trước đó, có thông tin cho biết Mỹ đã triển khai máy bay kiểm soát phóng xạ WC-135R Constant Phoenix tới Anh, loại máy bay được biết đến qua các tên gọi không chính thức là “thợ săn vũ khí hạt nhân” và “mũi ngửi hạt nhân”.

Trước khi được điều động như trên, máy bay này từng được sử dụng vào tháng 6/2025, chỉ vài ngày trước các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Midnight Bridge.

Theo TVzvezda
