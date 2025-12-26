Máy bay săn ngầm Il-38N duy nhất tại bán đảo Crimea bị phá hủy

Cơ quan An ninh Ukraine thông báo rằng trước khi sử dụng xuồng không người lái Sea Baby để tấn công tàu ngầm Varshavyanka của Nga tại Novorossiysk, họ đã tấn công một máy bay chống ngầm Il-38N tại sân bay ở thành phố Yeysk.

Theo ghi nhận của SBU, máy bay này đã gây cản trở nghiêm trọng đến hoạt động của xuồng không người lái Hải quân Ukraine ở Biển Đen, do đó cần phải vô hiệu hóa nó trước khi tiến hành chiến dịch tấn công tàu ngầm Nga. Bản thân Il-38N hiện gần như không thể thay thế được ở Liên bang Nga.

Thực tế là loại máy bay này được sản xuất từ năm 1967 đến năm 1972, nghĩa là việc chế tạo đã dừng lại hơn 53 năm trước. Không có khả năng cũng như không có lý do gì để tiếp tục sản xuất nó, vì đã có những thiết kế hiện đại hơn. Bản thân chiếc Il-38N nói trên là máy bay duy nhất đang hoạt động tại khu vực Biển Đen.

Đòn tấn công phá hủy máy bay săn ngầm Il-38N tại sân bay Yeysk.

Về lý thuyết, Hải quân Nga hiện có tới 22 máy bay Il-38 trong biên chế (bao gồm cả chiếc bị trúng đạn). Chúng đang được nâng cấp lên biến thể Il-38N, bao gồm việc kéo dài tuổi thọ khung thân, cập nhật hệ thống điện tử hàng không và lắp đặt hệ thống tìm kiếm và nhắm mục tiêu Novella-P-38 mới.

Nhờ hệ thống này, Il-38N được cho là có khả năng phát hiện các mục tiêu trên mặt nước như tàu thuyền ở tầm xa lên đến 320 km, có từ kế để tìm kiếm tàu ngầm đang lặn, camera nhiệt và phao thủy âm. Ngoài ra, nó còn có khả năng thực hiện trinh sát điện tử.

Tức là ngoài việc gây nhiễu cho xuồng không người lái trên mặt nước, nó còn can thiệp vào cả hoạt động của những phương tiện ngầm đóng vai trò chỉ định mục tiêu, mặc dù loại máy bay này cũng là một đơn vị chiến đấu hoàn chỉnh và có thể được trang bị bom chìm và ngư lôi. Do đó, việc vô hiệu hóa nó là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Tóm lại, hiện nay tại Liên bang Nga, bất kỳ máy bay chống tàu ngầm nào cũng đều không thể thay thế, bởi những chiếc cuối cùng đã được sản xuất cách đây gần 30 năm, và không biết bao nhiêu năm nữa họ mới mở lại dây chuyền sản xuất phương tiện tương tự.

Đối với những phương tiện khác, chiếc Be-12 đã quá lạc hậu khi chưa được nâng cấp, Tu-142 đang ở trong tình trạng tồi tệ, trong khi A-40 chưa đủ độ tin cậy do thiếu khí tài cần thiết và số lượng sản xuất nhỏ giọt.