Các tỷ phú thường ưa chuộng dòng máy bay phản lực hạng nặng tầm xa vì khả năng cung cấp phạm vi toàn cầu, sự riêng tư và thoải mái tối đa.

Đối với các tỷ phú toàn cầu, máy bay riêng không chỉ là những món đồ xa xỉ. Chúng còn là “công cụ nhân thời gian”, văn phòng di động để họ làm việc, hưởng thụ bất cứ lúc nào.

Jeff Bezos: Gulfstream G700

Tỷ phú Jeff Bezos sở hữu một trong những chiếc máy bay Gulfstream G700 đầu tiên được giao cho tư nhân. Chiếc máy bay được giao vào tháng 7/2024 và được đăng ký thông qua công ty Poplar Glen LLC. Ngoài ra, Jeff Bezos từng sở hữu các máy bay Gulfstream G650ER và Pilatus PC-24.

Máy bay riêng của Jeff Bezos, Gulfstream G700. (Ảnh: Jetfinder)

Theo Jetfinder , Gulfstream G700 của tỷ phú Jeff Bezos là máy bay phản lực tầm xa, hiện giá trị ước tính khoảng 80 triệu USD, giá thuê 12.000 USD/giờ.

Gulfstream G700 có thể được cấu hình với một phòng hạng sang riêng, khu vực ăn uống và hội nghị, phòng giải trí, không gian nghỉ ngơi cho phi hành đoàn và phòng tắm.

Khoang hành khách của máy bay được trang bị 20 cửa sổ toàn cảnh và độ cao khoang thấp nhằm cải thiện sự thoải mái trong các chuyến bay đường dài.

Elon Musk: Gulfstream G650ER

Elon Musk sở hữu một trong những dàn máy bay tư nhân nổi bật nhất thế giới. Chiếc máy bay phản lực nổi tiếng nhất của ông là Gulfstream G650ER mang số đăng ký N628TS. Số đăng ký này được cho là liên quan đến ngày sinh của Musk, ngày 28/6.

Elon Musk sở hữu Gulfstream G650ER. (Ảnh: Jetfinder)

Gulfstream G650ER của Elon Musk có giá trị ước tính 45 - 80 triệu USD, có sức chứa tối đa 19 người. Giá thuê Gulfstream G650ER từ khoảng 12.000 USD/giờ.

G650ER có khả năng kết nối các thành phố như Los Angeles - Dubai, New York - Tokyo hoặc London - Singapore mà không cần dừng giữa chặng trong điều kiện khai thác phù hợp.

Dòng máy bay này nổi tiếng về tốc độ và hiệu quả, thường được ví như “Rolls-Royce” của máy bay phản lực nhờ thiết kế thanh lịch và công nghệ tiên tiến.

Bill Gates: Gulfstream G650ER

Tỷ phú Bill Gates sở hữu nhiều máy bay phản lực thương mại tầm xa như Gulfstream G650ER cho các chuyến bay siêu dài, máy bay Bombardier Global Express cho các tuyến đường linh hoạt và Challenger 350. Khoang hành khách của G650ER có thể bao gồm khu bếp phía trước, khu vực ăn uống và phòng họp, phòng khách giải trí, phòng ngủ riêng, 2 nhà vệ sinh...

Một chiếc G650ER đã qua sử dụng có thể được định giá khoảng 45 - 62 triệu USD vào năm 2026. Giá của một chiếc máy bay mới nguyên bản trước đây cao hơn, tùy thuộc vào năm bàn giao và cấu hình được lựa chọn.

Mark Zuckerberg: Gulfstream G650ER

Nhà sáng lập Meta - Mark Zuckerberg sở hữu một chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G650ER trị giá khoảng 68 triệu USD. Tuy nhiên, khi đã qua sử dụng, giá còn khoảng 45 - 62 triệu USD.

G650ER đặc biệt phù hợp với lịch trình của một lãnh đạo công nghệ hoạt động trên phạm vi toàn cầu nhờ những ưu điểm như tầm bay liên lục địa, tốc độ hành trình cao, không gian làm việc riêng tư và an toàn, khu vực nghỉ ngơi, hệ thống kết nối vệ tinh, khả năng tiếp cận nhiều sân bay hơn so với máy bay chở khách VIP.

G650ER có thể chở tối đa 19 hành khách theo cấu hình mật độ cao được chứng nhận. Tuy nhiên, những chiếc G650ER thuộc sở hữu cá nhân thường bố trí ít ghế hơn để dành thêm không gian cho khu vực nghỉ ngơi, phòng khách và chỗ ngủ.

Nội thất sang trọng trên máy bay riêng của các tỷ phú. (Ảnh: Blackjet)

Larry Ellison: Gulfstream G650

Nhà đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, từ lâu đã được biết đến với việc sử dụng các máy bay riêng Gulfstream, trong đó có G650. Chiếc Gulfstream tầm bay siêu xa phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa California, Hawaii và nhiều điểm đến quốc tế của tỷ phú Larry Ellison.

Gulfstream G650 tiêu chuẩn có tầm bay khoảng 7.000 hải lý, trong khi phiên bản tầm bay mở rộng G650ER nâng con số này lên khoảng 7.500 hải lý.

Những tiện nghi điển hình trên khoang G650 gồm 4 khu vực dành cho hành khách, ghế ngồi được chế tác thủ công, bàn họp và bàn ăn, khu vực nghỉ ngơi, bếp đầy đủ tiện nghi, hệ thống kết nối tốc độ cao, cửa sổ toàn cảnh kích thước lớn.

Gulfstream G650 có giá niêm yết ban đầu khoảng 75 triệu USD. Trong khi đó, giá trị của những chiếc G650 đã qua sử dụng phụ thuộc nhiều vào năm sản xuất và tình trạng máy bay, dao động từ 35 - 55 triệu USD.