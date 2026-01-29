Máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk: Nam phi công bình phục, được xuất viện

Sáng 29/1, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cùng đội ngũ nhân viên bệnh viện tổ chức thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng Trung úy phi công Đinh Thành Trung đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Phú Yên tặng hoa chúc mừng Trung úy phi công xuất viện.

Theo lãnh đạo bệnh viện này, vào lúc 9h3 phút ngày 28/1, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã tiếp nhận Trung úy phi công Đinh Thành Trung được đưa vào viện sau sự cố trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Ngay tại thời điểm tiếp nhận, Bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình "Báo động đỏ nội viện", huy động tổng lực để kịp thời xử trí và phối hợp chặt chẽ với đơn vị nơi Trung úy Đinh Thành Trung đang công tác nhằm bảo đảm chu toàn mọi mặt trong quá trình điều trị.

Trải qua quá trình theo dõi sát sao, chăm sóc và điều trị tích cực, tình trạng của anh Trung đã ổn đinh, chưa phát hiện bất thường.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng về sự cố rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk, máy bay huấn luyện Yak-130 do Trung úy phi công Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiển, thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện theo kế hoạch. Máy bay cất cánh lúc 7h27 ngày 28/1.

Trong quá trình bay, đến khoảng 7h44, máy bay gặp sự cố kỹ thuật và mất liên lạc. Phi công đã nỗ lực xử lý tình huống nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay rời xa khu vực dân cư và bật dù thoát hiểm an toàn.

Chiếc máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh, thuộc khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Sự cố không gây thiệt hại về người dân và công trình dân cư.