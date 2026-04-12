Máy bay quân sự Mỹ "hư hại nghiêm trọng" vì bị bổ liên tiếp bằng rìu

Hải Hưng |

(NLĐO) - Người đàn ông đã lẻn vào khu vực hạn chế, trèo lên cánh máy bay rồi dùng rìu chém liên tiếp vào phần cánh và thân chiếc máy bay quân sự Mỹ ở Ireland.

Một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của Không quân Mỹ bị phá hoại khi đang đậu tại sân bay Shannon, hạt Clare - Ireland hôm 11-4 (giờ địa phương).

Vụ việc khiến chiếc máy bay trị giá khoảng 75 triệu USD bị hư hại nghiêm trọng, theo báo The Journal.

Thông tin ban đầu cho thấy nghi phạm là nam giới, ngoài 40 tuổi nhưng danh tính cụ thể chưa được công bố.

"Người này đã lẻn vào khu vực hạn chế, trèo lên cánh máy bay rồi dùng rìu chém liên tiếp vào phần cánh và thân máy bay" – theo GB News.

Lẻn vào sân bay Ireland, dùng rìu phá hoại máy bay quân sự Mỹ - Ảnh 1.

Chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules tại sân bay Shannon bị một người đàn ông dùng rìu phá hoại hôm 11-4. Ảnh: Press 22

Vụ đột nhập khiến hoạt động tại sân bay Shannon bị gián đoạn trong gần 30 phút. Lực lượng cảnh sát quốc gia Ireland sau đó đã có mặt và bắt giữ nghi phạm.

Sân bay Shannon từ lâu là điểm dừng trung chuyển và tiếp nhiên liệu của máy bay quân sự Mỹ, đặc biệt kể từ thời kỳ chiến tranh Iraq.

Chính vì vậy, sân bay này nhiều năm qua thường xuyên trở thành tâm điểm tranh cãi tại Ireland. Nhiều nhóm phản chiến liên tục tổ chức biểu tình, yêu cầu chính phủ Ireland kiểm tra các máy bay quân sự Mỹ quá cảnh, với nghi ngại rằng chúng có thể chở vũ khí tới Israel.

Những người phản đối cho rằng việc cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng sân bay Shannon đi ngược tinh thần trung lập vốn được xem là nguyên tắc hiến định của Ireland.

Bối cảnh đó khiến bất kỳ sự cố nào liên quan tới máy bay quân sự Mỹ tại đây cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Chiếc C-130 Hercules bị tấn công là dòng máy bay vận tải nổi tiếng của quân đội Mỹ, được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau từ chở quân, tiếp tế hậu cần cho tới hỗ trợ các chiến dịch quân sự phức tạp.

New York Post cho hay một máy bay vận tài cùng dòng đã bị bắn trúng ở Iran và rơi xuống Kuwait hôm 5-4 khi tham gia chiến dịch giải cứu các phi công của chiếc F-15E Mỹ bị bắn rơi.

