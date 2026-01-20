Máy bay NORAD sắp tới căn cứ quân sự Mỹ ở Greenland

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, NORAD cho biết các máy bay của lực lượng này sẽ được triển khai tới Căn cứ Không gian Pituffik (Greenland), phối hợp cùng các máy bay hoạt động từ các căn cứ trên lãnh thổ Mỹ và Canada để thực hiện nhiều hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước.

“Các máy bay của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) sẽ sớm tới Căn cứ Không gian Pituffik, Greenland. Cùng với các máy bay hoạt động từ các căn cứ trên lục địa Mỹ và Canada, lực lượng này sẽ hỗ trợ nhiều hoạt động của NORAD đã được lên kế hoạch từ lâu, tiếp nối sự hợp tác quốc phòng bền chặt giữa Mỹ, Canada và Vương quốc Đan Mạch”, NORAD cho biết.

Trung tâm chỉ huy của NORAD tại Colorado Springs. (Ảnh: Jim Lo Scalzo/EPA, qua Shutterstock)

Tổ chức quốc phòng chung Mỹ - Canada nhấn mạnh việc triển khai đã được phối hợp với phía Đan Mạch và có đầy đủ giấy phép ngoại giao cần thiết. Chính quyền Greenland cũng đã được thông báo về các hoạt động dự kiến.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 10% đối với Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Pháp và Thụy Điển kể từ ngày 1/2, cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận về “việc Washington mua lại toàn bộ Greenland”. Từ ngày 1/6, mức thuế này sẽ tăng lên 25%.

Trước đó, Tổng thống Trump lập luận rằng Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Nga và Trung Quốc tại khu vực Bắc Cực.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch . Năm 1951, Washington và Copenhagen đã ký Hiệp ước Phòng thủ Greenland, theo đó Mỹ cam kết bảo vệ hòn đảo trước mọi nguy cơ bị tấn công, bên cạnh các nghĩa vụ đồng minh trong NATO.

NORAD được Mỹ và Canada thành lập năm 1958, vào giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh, với nhiệm vụ chính là cảnh báo sớm các vụ phóng tên lửa đạn đạo và bảo vệ không phận hai nước trước các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa hành trình.