Máy bay ném bom Iran bị Qatar bắn hạ khi chỉ còn 2 phút là tấn công căn cứ Mỹ

Hai máy bay ném bom của Iran đã bị tiêm kích Qatar bắn hạ khi chỉ còn cách mục tiêu vài phút bay, trong nhiệm vụ không chiến đầu tiên của không quân Qatar, hai nguồn thạo tin nói với CNN .

Theo các nguồn tin, sáng thứ Hai, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) điều hai máy bay ném bom chiến thuật Su-24 hướng tới căn cứ không quân Al-Udeid tại Qatar – căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, nơi thường xuyên đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ – cùng cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan, trụ cột của nền kinh tế Qatar.

Một nguồn tin cho biết các máy bay Iran chỉ còn “hai phút” bay là tới mục tiêu. Nguồn tin thứ hai nói với CNN rằng các máy bay đã được nhận dạng trực quan và chụp ảnh khi mang theo bom và vũ khí dẫn đường.

Không quân Qatar đã phát cảnh báo qua radio nhưng không nhận được phản hồi. Theo nguồn tin này, các máy bay Iran khi đó hạ độ cao xuống khoảng 80 feet (khoảng 24 m) nhằm tránh bị radar phát hiện.

Do “hạn chế về thời gian” và “dựa trên các bằng chứng hiện có”, các máy bay được xác định là mục tiêu thù địch, nguồn tin cho biết. Qatar sau đó điều chiến đấu cơ xuất kích; một tiêm kích F-15 của nước này đã giao chiến trên không trước khi bắn hạ hai máy bay Iran.

Các máy bay Iran rơi xuống vùng biển lãnh hải của Qatar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết trong cuộc họp báo ngày thứ Ba rằng lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm phi hành đoàn.

Tổ hợp ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay tại căn cứ không quân Al-Udeid, gần Doha, Qatar, vào ngày 17/1/2026 và 1/2/2026. (Ảnh: Planet Labs PBC/Handout qua Reuters)

Iran trước đó đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia Ả Rập dọc Vịnh Ba Tư để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào nước này. Chiến dịch nhằm vào Qatar được xem là bước leo thang đáng chú ý, đánh dấu lần đầu tiên Iran sử dụng máy bay có người lái để tấn công một quốc gia láng giềng kể từ sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Khamenei, đồng thời cũng là lần đầu tiên không quân Qatar tham gia giao chiến không đối không.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, xác nhận sự việc trong cuộc họp báo ngày thứ Tư nhưng không nêu rõ mục tiêu cụ thể của các máy bay Iran.

“Các chiến đấu cơ Qatar lần đầu tiên đã bắn hạ hai máy bay ném bom Iran đang trên đường tới mục tiêu”, ông nói tại Lầu Năm Góc.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mô tả vụ việc là “một hành động leo thang”, cho rằng điều này cho thấy Iran không có thiện chí hạ nhiệt căng thẳng hay tìm kiếm giải pháp.

“Thay vào đó, Iran tìm cách gây tổn hại cho các nước láng giềng và kéo họ vào một cuộc chiến không phải của họ” , ông Al Thani nói, theo thông cáo tóm tắt cuộc điện đàm.

Theo các chính phủ trong khu vực, kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo và hơn 1.000 máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia Ả Rập quanh Vịnh. Các mục tiêu bao gồm khu đô thị, hạ tầng năng lượng, sân bay và khách sạn, khiến người dân trong khu vực rơi vào tâm lý lo ngại.