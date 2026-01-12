Một máy bay không người lái của Trung đoàn tấn công độc lập 210 đã phá hủy một khẩu pháo tự hành 2S1 "Gvozdika" của Nga ở hướng Zaporizhia. Thông tin này được đăng tải trên trang Telegram chính thức của đơn vị.

Mục tiêu bị tấn công bằng máy bay không người lái FPV. Sau khi phát hiện vị trí bắn được ngụy trang, người điều khiển đã tấn công phương tiện cơ giới của Nga.

Dựa trên đoạn phim đã công bố, mục tiêu là một khẩu pháo tự hành 2S1 "Gvozdika". Điều này được thể hiện qua tháp pháo có thiết kế thấp, không có cơ cấu chống lật rõ rệt phía trên nòng pháo. Chính những đặc điểm thiết kế này cho phép chúng ta xác định thiết bị này là "Gvozdika".

Máy bay không người lái FPV của Ukraine tấn công phá hủy pháo tự hành 2S1 Gvozdika.

Điều đáng chú ý là tổn thất về các hệ thống pháo tự hành của Nga trên chiến trường là rất đáng kể. Số lượng pháo tự hành 2S1 Gvozdika bị phá hủy và thu giữ vượt quá 174 khẩu. Tuy nhiên con số này không phải là lớn nhất trong số những tổn thất về pháo binh của quân Nga.

Tổn thất còn lớn hơn nữa thuộc về các hệ thống pháo 2S3 "Akatsiya", với số lượng 191 khẩu. Trong khi đó, thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận ở các khẩu pháo tự hành 2S19 "Msta-S" - Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hoặc thu giữ 256 hệ thống này.

So sánh hình ảnh để nhận diện chủng loại pháo tự hành bị phá hủy.

Trước những thành công của máy bay không người lái cảm tử, câu hỏi về vai trò của pháp binh cũng như xe tăng trên chiến trường hiện đại một lần nữa được đặt ra đầy cấp thiết, phải chăng thời đại của những phương tiện này đã sắp chấm dứt?