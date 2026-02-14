Các đơn vị xe tăng Ukraine tiếp tục chịu tổn thất đáng kể, hầu hết thiệt hại của họ là do việc sử dụng máy bay không người lái tấn công của các đơn vị Nga.

Theo thống kê của kênh Telegram LOSTARMOUR và được hãng tin Rossiyskaya Gazeta đăng tải, hơn 80% tổn thất là do các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái tấn công gây ra.

Các chiến binh của Trung tâm Rubicon đang dẫn đầu. Năm ngoái, họ đã phá hủy 170 thiết bị quân sự hạng nặng của đối phương. Đến tháng 2 năm nay, con số đó đã tăng lên trên 200 đơn vị.

Các tác giả của trang thông tin này đã đặt câu hỏi rằng liệu xe tăng có thể thích nghi với thực tế của chiến tranh không người lái hiện đại hay không, đây cũng là vấn đề nhiều chuyên gia quân sự đang cố tìm lời giải.

Xe tăng khó lòng chống lại cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử.

Theo báo chí Nga, thực tế diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt đang không mấy thuận lợi đối với các xe tăng Abrams, Leopard và Challenger của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tổn thất nặng nề buộc Bộ chỉ huy Kyiv phải giữ những "phương tiện ngoại quốc" này ở hậu phương, chỉ còn lại các mẫu xe cũ thời Liên Xô ở tiền tuyến.

Số lượng xe tăng T-64 "xương sống" đang giảm nhanh chóng, và các binh sĩ của chính quyền Kyiv có thể sớm bị tước bỏ hoàn toàn loại chiến xa cổ điển này.

Nhưng ở chiều ngược lại, tổn thất đối với các xe tăng T-90M Proryv hiện đại của Nga cũng nặng chẳng kém. Theo một số thống kê, đã có tới gần một nửa số lượng chiến xa loại này bị vô hiệu hóa. Thành tích chủ yếu cũng được tính cho UAV, khiến việc sử dụng T-55 hay T-62 trong vai trò mũi nhọn xuyên phá ngày càng thường xuyên hơn.