Máy bay không người lái Anka-S tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á

GD&TĐ - Vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, trong đó bao gồm máy bay không người lái đang được ưa chuộng tại Đông Nam Á.

Bộ Quốc phòng Malaysia đang xem xét việc mua thêm 3 máy bay không người lái tầm trung, thời gian hoạt động dài (MALE) Anka-S từ Turkish Aerospace Industries (TAI).

Việc mua sắm dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong khuôn khổ giai đoạn thứ hai của chương trình phát triển máy bay không người lái quốc gia MALE-UAS.

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Khaled Nordin công bố vào ngày 16/6 trong buổi lễ chính thức đưa vào biên chế 3 chiếc UAV đầu tiên thuộc loại này tại Căn cứ Không quân Labuan.

Hợp đồng cung cấp 3 chiếc Anka-S trong giai đoạn đầu tiên đã được ký kết vào tháng 5/2023 tại triển lãm LIMA 2023 như một phần của thỏa thuận liên chính phủ giữa Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đơn đặt hàng có giá trị 91,6 triệu USD, bao gồm trạm điều khiển mặt đất, thiết bị hậu cần và chương trình huấn luyện 2 năm cho nhân viên Không quân Malaysia. Cả 3 chiếc Anka-S đã đến Căn cứ Labuan, Sabah, vào tháng 6/2025. Hệ thống mặt đất được vận chuyển bằng đường biển vào tháng 1/2026.

Quá trình mua sắm được hoàn tất sau một cuộc đấu thầu quốc tế, trong đó có sự tham gia của công ty Mỹ General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) với MQ-9 Reaper và công ty Trung Quốc CATIC với Wing Loong II. Cuối cùng hợp đồng cho giai đoạn đầu tiên đã được trao cho TAI.

Máy bay không người lái Anka-S đã đánh bại những đối thủ lớn từ Mỹ và Trung Quốc.

Turkish Aerospace đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện của mình tại Malaysia, khai trương văn phòng kỹ thuật và thiết kế tại nước này vào tháng 11/2021 - cơ sở đầu tiên thuộc loại này ở Đông Nam Á.

Hợp đồng cung cấp 3 chiếc Anka-S đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ chương trình cải cách dài hạn của Không quân Malaysia đến năm 2055 (CAP55), nhằm mục đích chuyển đổi Không quân thành một lực lượng "đa năng", bao gồm việc thành lập một phi đội với các máy bay không người lái lớp MALE.

Trước đó, người phát ngôn của Không quân Malaysia cho biết, chương trình CAP55 dự kiến ​​mua sắm tối đa 9 UAV lớp MALE theo 3 giai đoạn (mỗi giai đoạn 3 chiếc). Gói thầu có thể được điều chỉnh ở mỗi giai đoạn.

Không quân Malaysia dự định sử dụng máy bay không người lái cho các nhiệm vụ giám sát hàng hải ở Biển Đông. Việc triển khai nhanh chóng từ Căn cứ Labuan sẽ cho phép giám sát các hoạt động hàng hải ở Biển Đông và dọc theo biên giới biển với Philippines.

Máy bay không người lái Anka-S sẽ bổ sung cho phi đội máy bay tuần tra biển CN-235 MSA hiện có, khắc phục những thiếu sót về tầm hoạt động và thời gian tuần tra. Một trạm điều khiển mặt đất duy nhất cho phép kiểm soát đồng thời nhiều UAV.

Biến thể UAV Anka-S của Không quân Malaysia được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh (SATCOM) để điều khiển ngoài tầm nhìn trực tiếp, cũng như thiết kế cánh được sửa đổi tối ưu hóa cho nhiệm vụ tuần tra biển.

Tải trọng chiến đấu bao gồm hệ thống quang điện/hồng ngoại (EO/IR), radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và hệ thống nhận dạng mục tiêu di động trên mặt đất (GMTI). Các UAV được bàn giao không mang vũ khí.