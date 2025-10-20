HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Máy bay Emirates trượt khỏi đường băng Hong Kong, gần rơi xuống biển

Bình Giang |

Sáng sớm nay (20/10), một máy bay chở hàng của hãng hàng không Emirates trượt khỏi đường băng phía bắc của sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc), đâm vào một chiếc xe trên mặt đất và gần rơi xuống biển.

Máy bay Emirates trượt khỏi đường băng Hong Kong, gần rơi xuống biển- Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc máy bay gặp nạn. (Ảnh: SCMP)

Cảnh sát cho biết, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng (giờ địa phương), chuyến bay EK9788 của Emirates từ Dubai bị chệch khỏi đường băng khi đang hạ cánh, sau đó đâm vào một chiếc xe trên mặt đất.

Chiếc Boeing 747 vẫn không thể dừng lại nên đã lao một phần xuống vùng nước ngoài đường băng phía bắc của sân bay, đồng thời hất văng chiếc xe xuống biển.

Ban đầu, hai người trên xe được báo cáo mất tích. Một nạn nhân 30 tuổi sau đó được đưa lên khỏi mặt nước và được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Người còn lại, 41 tuổi, được đưa đến bệnh viện nhưng cũng được tuyên bố tử vong ngay sau đó.

Cả 4 thành viên phi hành đoàn của chuyến bay đều an toàn.

Sau sự cố, đường băng phía bắc của sân bay đã tạm thời bị đóng cửa.

