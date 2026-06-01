Máy bay đột ngột vỡ tung thành nghìn mảnh trên độ cao 10.000 mét, toàn bộ 298 người trong khoang thiệt mạng, trở thành trang sử tang thương nhất lịch sử hàng không

Chuyến bay định mệnh

Ngày 17/7/2014, chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khởi hành từ Amsterdam (Hà Lan) đi Kuala Lumpur (Malaysia). Chiếc Boeing 777-200ER mang số đăng ký 9M-MRD khi đó là một trong những dòng phi cơ có chỉ số an toàn cao nhất thế giới, tích lũy hơn 76.300 giờ bay và hoàn toàn đủ điều kiện cất cánh.

Trên máy bay có 298 người, gồm 15 phi hành đoàn người Malaysia và 283 hành khách từ 10 quốc gia. Trong đó, công dân Hà Lan chiếm đa số với 193 người. Thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của nhiều nhân vật tên tuổi như Giáo sư Joep Lange (nguyên Chủ tịch Hiệp hội AIDS Quốc tế), Thượng nghị sĩ Hà Lan Willem Witteveen, cùng ít nhất 20 gia đình và 80 trẻ em dưới 18 tuổi.

Vào thời điểm đó, vùng trời phía Đông Ukraine đang là chiến trường căng thẳng. Trước ngày 17/7, nhiều máy bay quân sự tại đây đã bị bắn hạ. Dù vậy, vùng không phận này chỉ bị hạn chế dưới độ cao 9.800 mét. Do đó, MH17 cùng khoảng 900 chuyến bay thương mại khác vẫn chọn lộ trình này để tối ưu chi phí quá cảnh.

90 giây vỡ vụn trên không trung

Theo dữ liệu hộp đen, MH17 đang duy trì hành trình ở độ cao khoảng 10.058 mét với vận tốc 915 km/h. Do thời tiết xấu, phi hành đoàn đã xin phép bay lệch sang trái 20 hải lý.

Đến 16h19 (giờ địa phương), đài kiểm soát không lưu Ukraine liên lạc với trạm Rostov (Nga) để bàn giao máy bay. Tuy nhiên, đúng 16h20, mọi tín hiệu từ hai hộp đen đột ngột biến mất mà không có bất kỳ cảnh báo nguy hiểm nào trước đó.

Vào giây phút ấy, một quả tên lửa đối không Buk 9M38 bắn đi từ vùng ly khai đã kích nổ ngay phía trên bên trái buồng lái máy bay. Áp lực nổ khổng lồ cùng hàng trăm mảnh đạn xuyên thấu làm ba phi công tử vong tại chỗ. Phần mũi và khoang hạng thương gian cũng bị xé toạc thành nhiều mảnh, rơi xuống khu vực làng Petropavlivka.

Phần thân còn lại của chiếc Boeing 777 mất ổn định nghiêm trọng. Trong khoảng 1 đến 1,5 phút tiếp theo, máy bay lộn ngược và tiếp tục vỡ vụn trên không trung. Phần đuôi và các cánh lái đứt rời, rơi xuống phía đông. Phần thân giữa mang theo hai động cơ và thùng nhiên liệu khổng lồ lao thẳng xuống một khu cánh đồng phía tây nam làng Hrabove, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ khi chạm đất.

Hành trình tìm kiếm đầy đau thương

Vụ nổ trên không khiến các mảnh vỡ rơi rải rác trên một diện tích rộng thuộc vùng chiến sự Oblast Donetsk. Cảnh tượng tại hiện trường vô cùng tang thương.

Công tác cứu hộ ban đầu gặp nhiều khó khăn do sự kiểm soát nghiêm ngặt lực lượng ly khai. Phải đến ngày 20/7, dưới sự giám sát của các điều tra viên quốc tế, các nhân viên cứu hộ mới bắt đầu chuyển các nạn nhân lên các toa tàu để đưa về Kharkiv.

Khi đoàn tàu đến Kharkiv, gần 100 người vẫn mất tích. Phải nhờ đến các chiến dịch tìm kiếm bằng thiết bị bay không người lái, chó nghiệp vụ và thợ lặn kéo dài đến tận năm 2015, tổng cộng 292 trên số 298 nạn nhân mới được định danh chính xác.

Sau thảm kịch, Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) và Nhóm điều tra chung (JIT) đã phục dựng lại lớp vỏ máy bay từ các mảnh vỡ thu hồi. Cuộc điều tra kỹ thuật chính thức kết luận nguyên nhân tai nạn hoàn toàn do tác động ngoại lực từ vũ khí quân sự, loại trừ mọi yếu tố lỗi kỹ thuật hay sai sót của con người.

Ngay sau vụ việc, toàn bộ vùng trời Đông Ukraine đã bị đóng cửa hoàn toàn đối với hàng không dân dụng quốc tế, kết thúc một trong những trang đen tối nhất của lịch sử hàng không toàn cầu.

