Máy bay dân dụng nhanh nhất thế giới vừa chính thức nhận chứng nhận từ Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA).

Được phát triển bởi Bombardier, mẫu máy bay phản lực thương gia Global 8000 trở thành chiếc máy bay dân dụng nhanh nhất kể từ thời Concorde, với tốc độ tối đa Mach 0,95 (tương đương khoảng 1.167 km/h).

Ngoài ra, Global 8000 còn sở hữu tầm bay dẫn đầu ngành, đạt khoảng 14.816 km, cho phép hành khách di chuyển nhanh hơn và xa hơn bao giờ hết.

Stephen McCullough, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Kỹ thuật, Phát triển sản phẩm và Quốc phòng Bombardier, cho biết: “Việc đạt chứng nhận EASA thể hiện nỗ lực và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên, nhà cung cấp của Bombardier, phối hợp cùng Transport Canada và EASA.”

Hiệu suất vượt trội và khoang hành khách tối ưu

Global 8000 được đánh giá là mẫu máy bay phản lực thương gia có độ cao cabin thấp nhất hiện nay, chỉ 820 mét khi bay ở độ cao hành trình 12.497 mét. Độ cao cabin thấp giúp giảm căng thẳng sinh lý do bay đường dài, mang lại cảm giác thoải mái và tỉnh táo cho hành khách khi đến nơi.

Trong năm 2025, Bombardier đã đạt nhiều cột mốc quan trọng với Global 8000, tái định nghĩa chuẩn mực hàng không thương gia nhờ hiệu suất vượt trội và khoang hành khách sang trọng.

Đây là mẫu máy bay duy nhất trong phân khúc có bốn khoang sinh hoạt riêng biệt, đồng thời vẫn duy trì tầm bay 8.000 hải lý, cho phép nối chuyến thẳng nhiều cặp thành phố hơn bao giờ hết.

Máy bay cũng được thiết kế cánh tiên tiến với các tấm mép trước đặc biệt, giúp tăng khả năng cất hạ cánh, cho phép tiếp cận nhiều sân bay hơn đối thủ cạnh tranh (tăng tới 30%).

Global 8000 đã nhận chứng nhận từ Transport Canada ngày 5/11/2025 và từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 19/12/2025, trước khi chính thức đưa vào khai thác thương mại tháng 12/2025.

Công nghệ hiện đại và trải nghiệm bay mượt mà

Bombardier khẳng định Global 8000 mang lại trải nghiệm “hai trong một”: vừa đạt tốc độ nhanh nhất, tầm bay xa nhất, vừa sở hữu không gian cabin rộng rãi với bốn khu vực sinh hoạt cân bằng. Buồng lái Bombardier Vision được trang bị công nghệ điều khiển bay bằng điện tử (fly-by-wire) cùng hệ thống hiển thị hiện đại, tối ưu cho cả chuyến bay ngắn và đường dài.

Máy bay được thiết kế với công nghệ Smooth Flĕx Wing – cánh kép cho khả năng linh hoạt ở tốc độ thấp và hiệu suất vượt trội ở tốc độ cao.

Hệ thống lọc không khí Bombardier Pũr Air sử dụng màng lọc HEPA cấp bệnh viện, loại bỏ tới 99,99% hạt bụi, vi khuẩn, virus, đồng thời có bộ lọc than hoạt tính khử mùi và khí độc, đảm bảo không khí trong cabin luôn trong lành.

Global 8000 được đánh giá là bước tiến lớn trong ngành hàng không thương gia, kết hợp tốc độ, tầm bay, sự thoải mái và công nghệ tiên tiến, mang lại trải nghiệm bay mượt mà và hiệu suất vượt trội cho hành khách.