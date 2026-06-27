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Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

Bình Giang
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Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào tháp CITIC - tòa nhà cao nhất thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong ngày 26/6. Cảnh sát phong tỏa các tuyến đường xung quanh.

Chiếc máy bay đâm vào toà tháp cao nhất Bắc Kinh. (Ảnh: CNA)

Tòa nhà cao 108 tầng còn được biết đến với tên China Zun, nằm trong khu trung tâm thương mại của Bắc Kinh. Đây là trụ sở của tập đoàn CITIC Group.

Reuters dẫn lời kể của 2 nhân chứng cho biết, sau khi chiếc máy bay có kích thước chỉ tương đương chiếc ô tô đâm vào toà tháp, cảnh sát được triển khai dày đặc tại hiện trường; một số tuyến đường xung quanh cấm xe cộ lưu thông.

Cảnh sát đã ngăn nhiều người chụp ảnh hiện trường, đồng thời yêu cầu một số người xóa những bức ảnh đã chụp và yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực.

Hai tấm kính trên tầng cao của tòa nhà bị hư hại. Đến thời điểm này, giới chức chưa đưa ra phát biểu chính thức.

Một nhân viên giao hàng nói với Reuters rằng anh đã vội chạy đến tháp CITIC vào khoảng 18h (giờ địa phương) từ địa điểm gần đó, sau khi nghe thấy tiếng động cực lớn.

“Âm thanh rất lớn, còn lớn hơn cả tiếng pháo hoa”, anh nói.

Người này cho biết đã quay được đoạn video ghi lại cảnh chiếc máy bay mắc kẹt trên thân tòa nhà, nhưng sau đó đã xóa.

Một nhân viên giao hàng khác kể với Reuters rằng anh đến hiện trường sau khi nhìn thấy trên mạng xã hội những hình ảnh chưa được kiểm chứng cho thấy phần xác của chiếc máy bay cỡ nhỏ nằm trên con đường cạnh tòa nhà.

Hàng chục xe cảnh sát cùng nhiều xe cứu hỏa đã tập trung trên các tuyến đường xung quanh hiện trường.

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