Máy bay chở khách rơi ở Nepal, hàng chục người thiệt mạng

Kênh truyền hình nhà nước Nepal đưa tin trong số những hành khách có 10 người nước ngoài. Theo hãng hàng không Yeti Airlines, chiếc máy bay chở khoảng 72 người, cất cánh từ Kathmandu và bị rơi ở Pokhara - Nepal.

Truyền thông Nepal cho biết ít nhất 16 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát. Có 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên chiếc ATR 72 hai động cơ bị rơi.

Nhà báo người Nepal Dilip Thapa nói với đài NDTV rằng hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do ngọn lửa bùng lên dữ dội tại hiện trường. Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda' đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN) cho hay máy bay cất cánh từ Kathmandu lúc 10 giờ 33 phút sáng 15-1 (giờ địa phương). Khi nó sắp hạ cánh xuống sân bay Pokhara thì bị rơi xuống bờ sông Seti. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 20 phút sau khi máy bay cất cánh, cho thấy máy bay có thể đang hạ độ cao. Thời gian chuyến bay ước tính khoảng 25 phút.

Theo người phát ngôn hãng hàng không Yeti Airlines Sudarshan Bartaula, không rõ còn ai sống sót trên máy bay hay không. Một quan chức địa phương cho biết chiếc máy bay bốc cháy khi lao xuống và các nhân viên cứu hộ đang cố gắng dập lửa.

Hoạt động kinh doanh hàng không của Nepal gặp khó khăn do những lo ngại về an toàn và đào tạo nhân viên trong những năm gần đây. Kể từ năm 2013, Liên minh châu Âu (EU) liệt Nepal vào danh sách đen về an toàn bay, đồng thời cấm toàn bộ chuyến bay từ quốc gia này vào không phận của họ.