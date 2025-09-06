Máy bay chiến đấu Venezuela tiếp tục áp sát tàu chiến Mỹ

Đêm ngày 5, rạng sáng 6/9, hai máy bay chiến đấu F-16 của Venezuela tiếp tục bay qua tàu khu trục USS Jason Dunham của Mỹ. Đánh dấu lần thứ hai các máy bay thực hiện hành động như vậy trong vòng chưa đầy 48 giờ.

Bộ Chiến tranh Mỹ (trước đây là Bộ Quốc phòng) gọi hành động của Venezuela là "khiêu khích nghiêm trọng", cho rằng chúng cản trở các hoạt động chống ma túy.

Hiện chưa rõ các máy bay này có được trang bị vũ khí trong chuyến bay thứ hai hay không, nhưng tàu USS Jason Dunham được trang bị hệ thống Aegis đã không đáp trả.



Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều tàu chiến, tàu ngầm và hơn 4.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ đến vùng Biển Caribe để thực hiện chiến dịch chống ma túy. Trước đó, vào ngày 4/9, hai máy bay F-16 của Venezuela đã bay qua tàu khu trục tên lửa dẫn đường Jason Dunham ở phía nam Biển Caribe.

Hôm 5/9, các phương tiện truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin, 10 máy bay chiến đấu F-35 được điều động để thực hiện các hoạt động chống khủng bố và ma túy ở Biển Caribe. Các tiêm kích dự kiến sẽ đến khu vực này vào cuối tuần tới.