Máy bay chiến đấu Mỹ và Trung Quốc 'chạm trán' gần bán đảo Triều Tiên

Hãng tin Yonhap hôm thứ Sáu (20/2) đưa tin, ngày 18/2, khoảng 10 máy bay chiến đấu của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở thành phố Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60km về phía nam, và bay qua vùng biển quốc tế ở Biển Hoàng Hải. Nhiệm vụ này được cho là diễn ra trong không phận giữa vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo báo cáo, khi các máy bay F-16 tiến gần vùng ADIZ của Trung Quốc, Bắc Kinh đã điều động máy bay phản lực đến khu vực, nhưng không nêu rõ có bao nhiêu máy bay tham gia.

Yonhap cho biết Washington đã thông báo cho Seoul về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, song không nêu chi tiết.

Tờ Global Times của Trung Quốc xác nhận vụ việc, và cho biết quân đội Trung Quốc "đã huy động lực lượng hải quân và không quân tiến hành giám sát liên tục… và đã phản ứng và xử lý tình hình một cách hiệu quả".

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

Máy bay được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, cho phép nó đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.