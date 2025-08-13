Những ngày tháng 8 này, không khí tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Đội hình bay vận tải luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).



Chiều 12-8, biên đội máy bay vận tải CASA gồm 4 máy bay đã bay thao luyện trên bầu trời Hà Nội

Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, cho biết ngay khi nhận nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn xác định đây vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề, đặt ra nhiều thử thách. "Lần đầu tiên thế hệ phi công trẻ của Lữ đoàn tham gia một bài bay khó, mới, nên ngay từ những ngày đầu, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, giáo án huấn luyện hết sức kỹ lưỡng. Phương châm là huấn luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp" - Đại tá Lành chia sẻ.

Theo Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn huấn luyện các nội dung bay đội hình 2, 3 và 4 chiếc; cất cánh từng chiếc hoặc theo biên đội. Đến nay, 13 ban bay của Lữ đoàn đã thuần thục, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Với yêu cầu hiệp đồng trên không cùng các phi đội khác trong nhiệm vụ A80, Đại tá Đỗ Văn Lành cho biết khi bay qua Quảng trường Ba Đình, yếu tố giãn cách và thời gian được tính toán chính xác tới từng giây. "Chúng tôi xây dựng nhiều phương án, dự phòng cả tình huống nhanh, chậm, để máy bay bay qua khán đài đúng thời điểm, đúng cự ly, đúng khoảng cách"- Đại tá Lành nói.

Sau 40 năm kể từ lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh 2-9-1985, đội hình máy bay vận tải của Không quân Việt Nam lại bay biểu diễn trên bầu trời Thủ đô.

Về đội hình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 cho biết phương án 1 là 4 chiếc sẽ bay theo hình mũi tên; phương án 2 là 3 chiếc, và sẽ có phương án linh hoạt tùy tình huống.

Đây là lần đầu tiên sau 40 năm, Lữ đoàn Không quân 918 bay biên đội trên dòng máy bay CASA, nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng lần đầu tham gia. "Chúng tôi vừa huấn luyện, tự đào tạo cho nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ"- Đại tá Lành khẳng định.

Tổ kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết trước khi máy bay cất cánh

Trong ảnh là chiếc CASA-295. Đây là máy bay vận tải hiện đại, lớn nhất của không quân Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Chiếc máy bay CASA-212 mang số hiệu VCG-8982 là loại máy bay vận tải hạng trung và có thể trang bị vũ khí nhằm tuần tra biên giới, bờ biển

Biên đội 4 máy bay vận tải CASA bay trên bầu trời Hà Nội

Chiếc máy bay vận tải CASA

Trong suốt quá trình huấn luyện, cự ly giữa các máy bay được giữ chính xác

Chiếc CASA bay trên bầu trời Hà Nội