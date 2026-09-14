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Máy bay AWACS ASC 890 giúp Ukraine diệt mọi tên lửa hành trình Nga?

Sao Đỏ
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Hiệu quả tác chiến của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được nâng cao đáng kể nhờ máy bay ASC 890 AWACS.

Máy bay AWACS ASC 890 tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, 2 máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không ASC 890, còn được gọi là Saab 340 AEW&C, được chuyển giao từ Thụy Điển, đã tiến hành nhiều phi vụ chiến đấu.

Các nhà phân tích từ kênh Telegram Military Chronicle đã hướng sự chú ý vào điều này và lưu ý cho đến gần đây, hầu như không có xác nhận trực tiếp nào về việc sử dụng chúng trên lãnh thổ Ukraine.

"Ukraine đã chính thức xác nhận lần đầu tiên rằng cả hai máy bay đều đã được đưa vào sử dụng trong chiến đấu. Những chiếc ASC 890 được thiết kế để phát hiện mục tiêu trên không bằng radar tầm xa, nâng cao nhận thức tình hình trên không và kiểm soát không lưu.

Do đó, việc đưa chúng vào sử dụng sẽ mở rộng đáng kể khả năng phát hiện mục tiêu từ sớm và phối hợp các hoạt động tác chiến trên không của Ukraine", các chuyên gia của trang Military Chronicle giải thích.

Máy bay AWACS ASC 890 tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine năm 2026 - Ảnh 2.

Máy bay AWACS ASC 890 đã hoạt động tích cực trên không phận Ukraine.

Họ cho biết thêm, ASC 890 được phát triển dựa trên máy bay chở khách cánh quạt cỡ nhỏ Saab 340. Chiếc phi cơ này dài khoảng 20m, sải cánh hơn 21m và có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 13 tấn. Hai động cơ General Electric CT7 cho phép bay liên tục hơn 5 giờ và leo lên độ cao khoảng 7,5km.

Mở rộng lý thuyết của mình, các nhà phân tích chỉ ra thành phần chính của hệ thống nằm phía trên thân máy bay. Đó là radar mảng pha chủ động Erieye. Không giống như các phi cơ AWACS truyền thống với ăng-ten dạng đĩa quay, ASC 890 có một ăng ten dài, cố định, quét điện tử khu vực ở cả hai bên máy bay.

Tóm lại, họ lưu ý tầm phát hiện các mục tiêu trên không cỡ lớn có thể đạt khoảng 300 - 400km, mặc dù giá trị thực tế phụ thuộc vào độ cao và kích thước của mục tiêu, địa hình cũng như điều kiện hoạt động.

"Đặc biệt giá trị là khả năng của loại máy bay này trong việc phát hiện các vật thể bay thấp ở cự ly xa hơn nhiều so với radar đặt trên mặt đất, vốn bị hạn chế bởi đường chân trời sóng vô tuyến, chúng có thể giúp Ukraine đánh chặn toàn bộ tên lửa hành trình và máy bay không người lái được Nga phóng đi", trang Military Chronicle kết luận.

Theo Militarnyi
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Tags

AWACS

Saab 340

tên lửa hành trình

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