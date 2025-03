Các nguồn tin chuyên ngành cho biết Cơ quan vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) đã nhận yêu cầu tiến hành cấp chứng chỉ kéo dài tuổi thọ đối với những chiếc máy bay An-26, hiện đang được sử dụng trong hàng không dân dụng thêm ít nhất 10 năm.

Đồng thời dữ liệu cũng cho biết hiện tại 11 hãng hàng không tại Nga đang sở hữu tổng cộng 13 chiếc An-26 ở phiên bản vận tải thuần túy và 23 máy bay An-26-100 thuộc biến thể chở khách.

Tuổi thọ trung bình của những chiếc máy bay này đã lên tới 50 năm, tuy vậy chúng sẽ phải bay trong ít nhất một thập kỷ nữa vì không có phương tiện thay thế phù hợp.

"Người kế nhiệm" của An-26 trong ngành hàng không dân dụng Nga sẽ là máy bay chở khách 44 chỗ ngồi cho các tuyến khu vực với tên gọi TVRS-44 Ladoga, nhưng việc giao hàng sẽ không bắt đầu cho đến năm 2028, mặc dù kế hoạch ban đầu là vào năm 2024.

Cho đến tháng 2 năm 2022, các hãng hàng không Nga vẫn có thể nhập khẩu máy bay De Havilland Dash-8 do Canada sản xuất hoặc ATR 42 và ATR 72 do Pháp - Ý sản xuất, nhưng hiện tại lựa chọn này không khả dụng đối với Moskva do các lệnh trừng phạt hiện tại của phương Tây.

Bên cạnh đó, việc đưa vào khai thác các máy bay khu vực như Il-114-300, ban đầu dự kiến diễn ra vào năm 2024, đang bị "hoãn lại" ít nhất 2 năm, tức là sẽ bắt đầu không sớm hơn năm 2026.

Cũng cần nhớ đến việc người Nga có một dự án sản xuất phiên bản quân sự của loại máy bay này với tên gọi Il-114MP để trang bị cho lực lượng hàng không hải quân.

Vào tháng 6 năm 2023, Rosaviatsia cũng đã công bố ý định hợp tác với Trung Quốc để tiếp nhận các bộ phận cho máy bay An-24 và An-26, nhưng chính Moskva không tiết lộ liệu điều này có được thực hiện hay không.

Máy bay vận tải An-26 sẽ phải hoạt động thêm ít nhất 10 năm.

Trong lúc này, chỉ có một doanh nghiệp tại Nga có thể bảo dưỡng máy bay An-26 - Nhà máy sửa chữa máy bay Aramil, một thành viên của Tập đoàn Rostec, nhưng doanh nghiệp trên chủ yếu tập trung thực hiện các đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng Nga.

Số liệu của Military Balance 2024 cho biết, có tới 113 chiếc An-26 và 25 chiếc An-72 vẫn đang phục vụ trong lực lượng máy bay vận tải quân sự của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).

Theo kế hoạch của VKS, những máy bay này sẽ được thay thế, trong trường hợp tốt nhất là vào năm 2030 bằng loại phản lực Il-212 , đây là một nỗ lực nhằm hồi sinh dự án Il-112 vốn đã bị đóng cửa sau khi mất chiếc máy bay thử nghiệm duy nhất.

Tất cả những điều trên chỉ có thể được coi là minh họa cho tình hình hiện tại ở Liên bang Nga với việc đưa vào sản xuất các loại máy bay quân sự và dân dụng mới còn rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua.

Máy bay Antonov An-148 do ukraine sản xuất.