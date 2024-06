Được biết sự việc xảy ra trên chuyến bay AC872 của hãng hàng không Air Canada cất cánh vào khoảng 21h với 389 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ Toronto (Canada) đến Paris (Pháp) vào đêm 5/6, theo giờ địa phương.

Ngay sau khi máy bay cất cánh, một sự cố đã xảy ra ở dộng cơ khiến ngọn lửa bùng lên. Ngay lập tức, máy bay phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Toronto Pearson.

Hình ảnh ngọn lửa bùng lên tại thân máy bay khi vừa cất cánh đã được ghi lại. Nguồn. X

Tuyên bố từ Air Canada giải thích: “Video đăng lên internet về vụ việc cho thấy động cơ ở điểm ngừng máy nén, điều này có thể xảy ra với động cơ tua-bin khi tính khí động học của nó bị ảnh hưởng. Điều này có thể do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, nhưng kết quả là luồng không khí qua động cơ bị gián đoạn khiến nhiên liệu bốc cháy sâu hơn trong động cơ, đó là lý do tại sao có thể nhìn thấy ngọn lửa trong video. Đó không phải là do động cơ bốc cháy .”

Sau vụ việc, các hành khách đã được chuyển sang một chiếc máy bay khác để tiếp tục hành trình của mình vào tối muộn hơn.

Air Canada cho biết họ đã ngừng lưu hành máy bay Boeing 777 để điều tra thêm nguyên nhân gây ra sự cố.

Các trang tin địa phương cho biết đây là sự cố động cơ thứ hai của Air Canada tại sân bay Toronto, buộc máy bay phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp. Trước đó, ngày 27/5, chuyến bay Toronto đến Delhi (Ấn Độ) cũng phải quay trở lại vì động cơ có vấn đề.

Theo New York Post