Nga đang nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm (AWACS) A-50U của mình bằng cách khôi phục những chiếc cũ.

Các nhà phân tích đã xác định máy bay A-50U của Nga, được giới thiệu như một phương tiện "mới" thực chất là phi cơ đã cũ. Nó đã hoàn tất công việc đại tu từ năm 2011.

Ngày 31/5, kênh telegram của nhà phân tích quân sự nổi tiếng Fighterbomber đã thông báo về việc chuyển giao một máy bay A-50U "mới được hiện đại hóa" cho quân đội nước này.

Tuy nhiên, trên thực tế đó là một chiếc phi cơ được đưa trở lại hoạt động sau khi sửa chữa một số hệ thống riêng lẻ, các nhà phân tích từ Tập đoàn AviVector cho biết .

Ngày 30/5, chiếc A-50U này đã trải qua cuộc kiểm tra hệ thống liên lạc mặt đất sau khi hoàn tất sửa chữa.

Về nguồn gốc, chiếc A-50U (RF-92957, số hiệu đuôi 47 "Đỏ") trở thành máy bay được hiện đại hóa hàng loạt đầu tiên và bàn giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào năm 2011.

Chiếc máy bay AWACS A-50U (RF-92957) vừa được bàn giao cho Không quân Nga.

Trong quá trình hiện đại hóa, máy bay được trang bị hệ thống điện tử mới. Đặc biệt, hệ thống hiển thị tình hình tại vị trí làm việc của người điều khiển đã được cải tiến và lắp đặt màn hình độ phân giải cao. Chiếc phi cơ còn được trang bị tổ hợp điều khiển bay và dẫn đường mới.

Máy bay này trang bị tổ hợp kỹ thuật vô tuyến Shmel, được chế tạo dựa trên máy tính điện tử hàng không Argon-50 của Liên Xô. Chiếc A-50 có khả năng thực hiện trinh sát các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển.

Trong cuộc chiến chống Ukraine, Nga đã mất ít nhất 2 máy bay loại này. Chiếc A-50U đầu tiên mang số đăng ký RF-50601 đã bị mất vào tháng 1/2024. Sau đó vào tháng 2 cùng năm, lực lượng Nga lại mất thêm một chiếc A-50U nữa trên Biển Azov.

Đêm 17/3/2026, Nhà máy sửa chữa hàng không số 123 tại thành phố Staraya Russa, vùng Novgorod - nơi có thể chứa máy bay A-50 đã bị tấn công.