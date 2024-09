"Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không S-200 cũ của Liên Xô để đánh chặn máy bay cảnh báo sớm trên không (AWACS) loại A-50 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, thay vì tổ hợp Patriot hiện đại do phương Tây cung cấp", ấn phẩm The Times đưa ra nhận định nói trên.

Tờ báo Anh trích dẫn nguồn tin Ukraine khẳng định Nga đã mất 2 máy bay A-50 AWACS trong vòng hai tháng đầu năm nay. Theo ghi nhận, Không quân Ukraine bắt đầu săn lùng những chiếc phi cơ nói trên vào mùa thu năm ngoái, nhưng không bắn hạ được do phương tiện bất ngờ thay đổi đường bay.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã truy lùng A-50 lần thứ hai vào tháng 1 năm nay, khi kéo hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đến gần tiền tuyến nhất có thể. Vụ phóng thành công, A-50 Nga bị rơi trên bầu trời biển Azov.

Sau đó Bộ chỉ huy Nga quyết định rút máy bay AWACS khỏi Biển Azov, để chúng nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của hệ thống phòng không Patriot. Đây là lúc Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng hệ thống phòng không S-200 cũ của Liên Xô.

Những tổ hợp S-200 được khôi phục vào năm 2022 nhằm bù đắp tổn thất chiến trường đối với các loại hiện đại hơn.

Vào tháng 2 năm 2024, chính tên lửa S-200 do kíp trắc thủ Ukraine phóng đi đã bắn trúng máy bay trinh sát radar A-50 thứ hai trên bầu trời Lãnh thổ Krasnodar, cự ly tác chiến theo ghi nhận là 170 km.

Máy bay A-50 AWACS của Nga bị tên lửa phòng không S-200 do kíp trắc thủ Ukraine vận hành bắn hạ.

Cần lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra thông báo chính thức về việc mất máy bay A-50 AWACS, nhưng một số nguồn tin tại Moskva thậm chí còn đăng tải cả danh sách những quân nhân thiệt mạng trên chiếc phi cơ đặc chủng này.

Hơn nữa trong trường hợp của chiếc A-50 thứ hai, một kịch bản máy bay rơi do "hỏa lực thân thiện" cũng được đề cập, bởi vì hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất hiện triển khai tại Kyiv không thể tiếp cận máy bay do cự ly quá lớn.