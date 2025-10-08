Mẫu xe thể thao nhiều điểm chung với Honda Civic này vừa ra mắt 1 tháng đã nhận 2.400 đơn hàng: Gấp 8 lần dự kiến, điều bất ngờ là khách hàng chủ yếu đã lớn tuổi

Honda Prelude. Ảnh: Honda

Sự trở lại của Honda Prelude đã mang đến một cơn sốt không ngờ cho hãng xe Nhật Bản. Trái ngược với dự đoán ban đầu, thị trường đã chứng kiến sức hút lớn từ những người đam mê xe hơi đời đầu, đặc biệt là những người thuộc thế hệ Gen X và Baby Boomers. Điều này được thể hiện qua số đơn đặt hàng lên tới 2.400 chiếc chỉ sau một tháng ra mắt vào ngày 5/9, con số này cao gấp 8 lần so với dự kiến của Honda.

Đối mặt với sự gia tăng nhu cầu không lường trước, Honda đã phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Một số đại lý đã phải tạm dừng nhận đơn hàng mới để đáp ứng kịp thời cho lượng đơn hàng đã có. "Chúng tôi muốn càng nhiều khách hàng càng tốt có thể trải nghiệm chiếc xe này," đại diện Honda chia sẻ.

Nội thất Honda Prelude. Ảnh: Honda

Ngoài ra, về màu sơn 63% khách hàng đã chọn màu Trắng Ngọc (Moonlight White Pearl), 16% chọn màu Xám Thiên Thạch (Meteoroid Gray Metallic), 11% ưu tiên màu Đen Huyền Bí (Crystal Black Pearl), và chỉ 10% lựa chọn màu Đỏ Lửa (Flame Red).

Prelude mới được định giá tại Nhật Bản là 6.179.800 yên (1,07 tỷ đồng), một mức giá không hề rẻ, thậm chí còn cao hơn so với mẫu Nissan Z có công suất 400 mã lực. Mặc dù vậy, mức giá này không làm giảm đi sức hấp dẫn của Honda Prelude đối với những khách hàng có niềm hoài niệm với dòng xe này.

Về vận hành, Prelude mới sử dụng nền tảng hybrid có tên e:HEV của Honda, được xem là một bước đệm giữa xe hybrid thông thường và xe điện (EV). Điểm đặc biệt là xe không sử dụng hộp số truyền thống. Thay vào đó, Honda trang bị hai động cơ điện để truyền động lực đến bánh xe, nhận năng lượng từ máy phát điện do động cơ đốt trong cung cấp.

Cơ cấu sang số mới có tên "S Shift". Ảnh: Honda

Hệ thống mới mà Honda gọi là "S Shift" mang lại cảm giác chuyển số mạnh mẽ, tương tự như xe có hộp số tự động. Điểm nhấn ở phần đầu xe là sự kế thừa từ các thành phần của Civic Type-R như hệ thống treo đôi trục và giảm xóc hoạt động. Prelude hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm lái không giống bất kỳ mẫu Honda nào trước đây.

Trái tim của Prelude mới là động cơ xăng I4 2.0L mạnh 141 mã lực và 182Nm. Bên cạnh đó là một động cơ điện có công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 315Nm. Tuy nhiên, do hai hệ thống này cung cấp năng lượng theo các cách khác nhau, công suất tổng cộng chỉ đạt 200 mã lực và mô-men xoắn 315Nm khi chúng hoạt động cùng nhau.

Một số hình ảnh Honda Prelude vừa ra mắt: