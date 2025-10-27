Mẫu xe tay ga Royal Alloy JPS 350: Cổ điển đến từng tấm thép, hiện đại đến từng chi tiết!

Giữa kỷ nguyên của xe tay ga điện, thiết kế tối giản và công nghệ kết nối, vẫn còn một thương hiệu mang trong mình niềm đam mê với quá khứ, với tiếng pô trầm và những tấm thân thép bo tròn như bước ra từ thập niên 70. Đó chính là Royal Alloy, thương hiệu xe tay ga đến từ Anh Quốc, và JPS 350 là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất của họ: hoài cổ chưa bao giờ lỗi thời.

Dù được sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan, Royal Alloy JPS 350 vẫn mang đậm phong vị Anh Quốc, thứ tinh thần lãng mạn, chỉn chu và có phần "quý tộc" đặc trưng của những mẫu xe tay ga cổ điển.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, không ít người đã tưởng nhầm JPS 350 là một chiếc xe tay ga cổ được phục chế tỉ mỉ. Từng chi tiết, từ đèn pha tròn, hông xe cong, viền mạ crôm sáng bóng, tất cả đều gợi lại kỷ nguyên hoàng kim của scooter Ý.

Nhưng JPS 350 không phải là một bản sao, trên thực tế, nó là một sự tái sinh, kết hợp giữa ký ức và công nghệ, giữa vẻ đẹp của những năm 1970 với sức mạnh của thế kỷ 21.

Royal Alloy được thành lập tại Anh với mục tiêu tái hiện cảm giác lái và phong cách của những chiếc xe tay ga cổ, nhưng không rơi vào "cái bẫy của hoài niệm" - tức là chỉ sao chép lại quá khứ. Họ muốn mang đến cho người lái trải nghiệm cổ điển nhưng hiện đại , nơi bạn có thể cảm nhận sự rung động cơ học truyền thống, nhưng không phải hy sinh sự an toàn hay tiện nghi.

Điều làm Royal Alloy khác biệt với những mẫu xe "cổ điển hóa" khác chính là vật liệu cấu thành chiếc xe . Trong khi hầu hết scooter hiện nay dùng thân nhựa ép thì JPS 350 vẫn sử dụng khung và vỏ bằng thép dập , giống như cách những chiếc xe châu Âu từng làm hơn nửa thế kỷ trước.

Điều này khiến xe nặng hơn (trong lượng của chiếc xe này khoảng 145 kg) nhưng cũng chắc chắn và đầm hơn, mang lại cảm giác lái "thật tay" mà người chơi xe cổ thường nói tới.

Bởi vậy, có thể thấy đây không chỉ là một lựa chọn thiết kế, mà là tuyên ngôn của Royal Alloy: "Nếu đã hoài cổ, hãy hoài cổ một cách đúng nghĩa".

Ẩn dưới lớp thân kim loại đó là một khối động cơ hoàn toàn hiện đại: loại 310cc DOHC, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 27 mã lực tại 8.000 vòng/phú . Với sức mạnh này, JPS 350 gần như ngang ngửa Vespa GTS 300, nhưng phong cách lại đậm chất "café racer scooter" - một phân khúc hiếm hoi trong thế giới xe tay ga.

Xe được trang bị phanh đĩa trước và sau, ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo, và bình xăng 10,5 lít, đủ cho những chuyến phượt cuối tuần hay hành trình đường dài. JPS 350 không chỉ là "xe dạo phố", mà là một chiếc scooter có thể chinh phục cả hành trình.

Cái tên "JPS" trên mẫu xe này không phải ngẫu nhiên, nó là viết tắt của John Player Special, hãng thuốc lá tài trợ cho đội đua Lotus F1 huyền thoại trong thập niên 1970-1980. Bộ tem vàng-đen đặc trưng ấy từng là biểu tượng của tốc độ và sự sang trọng.

Trên JPS 350, phối màu này được tái hiện tinh tế, tạo nên vẻ thể thao mà không phô trương, đủ để thu hút ánh nhìn của những người yêu xe cổ nhưng vẫn hợp thời.

Dù mang hình hài cổ điển, bên trong JPS 350 lại là cả một thế giới công nghệ. Xe được trang bị màn hình TFT màu, đèn LED toàn bộ, yên xe khâu chỉ tinh xảo, và kết nối điện thoại thông minh, những tính năng chỉ thường thấy ở xe phân khối lớn cao cấp.

Royal Alloy rõ ràng không định vị mình là "xe tay ga giá rẻ". Với giá bán 5.699 bảng Anh (tương đương khoảng 200 triệu đồng), JPS 350 hướng đến nhóm khách hàng sành điệu, yêu xe cổ điển nhưng đòi hỏi công nghệ và độ hoàn thiện cao.

Dù mang thương hiệu Anh, nhưng JPS 350 không được lắp ráp tại châu Âu mà sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan, đây là hai thị trường có năng lực chế tạo xe máy mạnh mẽ và chi phí hợp lý. Quyết định này giúp Royal Alloy giữ giá bán ở mức dễ tiếp cận hơn trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hoàn thiện tốt.

Trên thực tế, Royal Alloy đang ngày càng phổ biến ở Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines, Thái Lan và Malaysia, nơi người dùng yêu thích vẻ đẹp cổ điển pha hiện đại.

Tại Việt Nam, xu hướng chơi xe cổ điển và "xe hoài niệm" đang tăng mạnh, từ Vespa 946 đến Lambretta V-Special. Nếu Royal Alloy JPS 350 được phân phối chính hãng, đây có thể là lựa chọn mới lạ cho giới yêu xe phong cách.

So với các mẫu xe châu Âu đang có mặt tại thị trường Việt, JPS 350 có hiệu suất mạnh hơn, phong cách cá tính hơn, và đặc biệt là "chất thép thật", điều mà người chơi xe lâu năm luôn trân trọng. Tuy nhiên, để chinh phục thị trường Việt, Royal Alloy sẽ cần mạng lưới hậu mãi và dịch vụ bảo dưỡng tương xứng, điều mà Vespa và Piaggio đang làm rất tốt.

Royal Alloy JPS 350 không chỉ là một chiếc scooter. Nó là tuyên ngôn cho những ai tin rằng xe tay ga có thể vừa cổ điển vừa mạnh mẽ, vừa sang trọng vừa gần gũi. Trong thế giới ngày càng bị điện hóa và tiêu chuẩn hóa, JPS 350 như một "nốt nhạc lạc tông" đầy cảm xúc dành cho những ai vẫn yêu mùi xăng, tiếng pô trầm, và dáng xe thép bo tròn của thập niên xưa.

Bạn có thể nhầm nó với một vài mẫu xe của thương hiệu châu Âu khác, nhưng khi hiểu rồi, bạn sẽ biết Royal Alloy không cố gắng làm giống những thương hiệu đó. Nó đang tái hiện lại một thời đại mà sự đam mê lái xe vẫn là lý do duy nhất để khởi động động cơ.