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Mẫu xe siêu sang của Huawei gây sốc: Liên tiếp 3 chiếc xe mới toanh gãy bàn đạp phanh khi thử nghiệm

Nguyễn Hải
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Chiếc xe này do Huawei được định vị ở phân khúc siêu sang, có giá bán đến hơn 1 triệu Nhân dân tệ, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng.

Ba chiếc Zunjie V800 mới đều gặp cùng một sự cố khi thực hiện bài kiểm tra phanh khẩn cấp từ 100 km/h về 0 km/h. Giá đỡ bàn đạp phanh bị gãy, khiến phanh chân mất tác dụng và lập tức kéo theo tranh cãi lớn tại Trung Quốc.

Ngày 8/10, nền tảng ô tô Dongchedi công bố video thử nghiệm Zunjie V800, mẫu MPV siêu sang thuộc thương hiệu Zunjie do Huawei và JAC Motors cùng phát triển. Trong bài kiểm tra, cả 3 chiếc xe đều bị gãy giá đỡ bàn đạp phanh khi phanh khẩn cấp.

Điểm đáng chú ý là sự cố không chỉ xảy ra một lần. Ba chiếc xe lần lượt gặp lỗi ở lần phanh thứ 3, thứ 4 và thứ 2. Một trong số đó thậm chí mới chỉ chạy chưa đầy 3 km. Vị trí và dạng gãy của cả 3 xe cũng được cho là gần như giống nhau.


Theo dữ liệu được công bố trong video, cảm biến ghi nhận lực đạp phanh tối đa lên tới 4.589 N. Tuy nhiên, tại thời điểm giá đỡ của chiếc xe thứ ba bị gãy, lực tác động chỉ ở mức 1.612 N, gần với mức 2.000 N mà tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc yêu cầu bàn đạp phanh phải chịu được trong 5 giây mà không bị hỏng.

Đáng lo hơn, sự cố không chỉ khiến một bộ phận bị hư hỏng. Sau khi giá đỡ bàn đạp phanh gãy, phanh chân được cho là mất hoàn toàn tác dụng. Người lái chỉ còn có thể sử dụng phanh khẩn cấp thông qua số P.

Theo dữ liệu từ bài thử nghiệm, quãng đường phanh trong tình huống này có thể tăng từ khoảng 38 m lên khoảng 140-152 m. Chính tài liệu hướng dẫn sử dụng của xe cũng cảnh báo việc sử dụng số P để phanh khẩn cấp có thể dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát.

Không dừng ở việc ghi nhận sự cố, Dongchedi còn đưa ra phân tích về kết cấu khu vực bàn đạp phanh. Theo nền tảng này, phần trục quay của bàn đạp chỉ được hỗ trợ bởi một lớp tấm đỡ, trong khi một số mẫu xe khác sử dụng cùng loại vật liệu từ nhà cung cấp lại có 2-3 lớp gia cường.

Video cũng chỉ ra các dấu vết hàn tại vị trí gãy cùng độ dày vật liệu và thiết kế gân gia cường. Dongchedi cho rằng những yếu tố này có thể khiến độ bền cục bộ của bộ phận không đủ trong điều kiện chịu lực lớn.

- Ảnh 1.

Sự việc nhanh chóng gây chú ý bởi Zunjie V800 không phải một mẫu xe phổ thông. Đây là mẫu MPV đầu tiên của thương hiệu Zunjie, được định vị ở phân khúc xe sang với giá từ 766.000 đến 1,016 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,8-3,7 tỷ đồng.

Xe được giới thiệu từ tháng 8 và hướng tới nhóm khách hàng cao cấp. Theo dữ liệu được công bố, Zunjie V800 nhận 3.500 đơn đặt hàng chỉ trong 24 giờ đầu tiên và vượt 10.000 đơn sau 23 ngày mở bán.

Vì vậy, phản ứng của thị trường cũng diễn ra gần như ngay lập tức. Cổ phiếu JAC Motors, đối tác sản xuất Zunjie cùng Huawei, giảm kịch sàn 10% trong phiên 8/10, với giá trị giao dịch vượt 3,5 tỷ nhân dân tệ vào giữa ngày. Các chủ đề liên quan đến sự cố bàn đạp phanh V800 cũng nhanh chóng trở thành nội dung được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tuy nhiên, kết quả của Dongchedi hiện vẫn chưa phải kết luận cuối cùng về chất lượng của Zunjie V800. Một bộ phận người dùng yêu cầu JAC Motors điều tra sự cố, nhưng cũng có ý kiến đặt câu hỏi liệu việc phanh gấp liên tục trong bài kiểm tra có phản ánh đúng điều kiện vận hành thông thường hay không.

Phía Zunjie cho biết các xe đều phải trải qua những bài kiểm tra liên quan trước khi bán ra thị trường. Đại diện tư vấn của thương hiệu nói kết quả do Dongchedi công bố cần được xác minh chính thức.

Trong lúc chờ kết quả xác minh, điều khiến vụ việc đặc biệt đáng chú ý vẫn là một chi tiết: 3 chiếc xe thuộc các lô khác nhau cùng xuất hiện một kiểu hỏng hóc ở bộ phận có vai trò trực tiếp trong việc kiểm soát chiếc xe. Chính sự trùng lặp này đã biến một bài kiểm tra ô tô thành sự cố gây chấn động cả thị trường lẫn nhà đầu tư.

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