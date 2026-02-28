Mẫu xe sedan từng là ước mơ của người dân Việt Nam giờ phải 'vật lộn' để tồn tại ở thị trường này: Hạ giá tới 15.000 USD, doanh số sụt giảm gần 70%

Thị trường ô tô Trung Quốc chứng kiến một đợt điều chỉnh giá quy mô lớn từ các thương hiệu liên doanh trong quý đầu tiên của năm 2026.

GAC Honda đã triển khai chương trình khuyến mãi có thời hạn dành riêng cho phiên bản hybrid cắm điện của mẫu sedan Accord. Mức giá của phiên bản Accord e:PHEV giảm từ 238.800 nhân dân tệ (34.865 USD) xuống còn 138.800 nhân dân tệ (20.265 USD), tương ứng với mức giảm 100.000 nhân dân tệ (14.610 USD).

Theo thông báo từ phía công ty và các đại lý, chương trình ưu đãi này đi kèm với những điều kiện cụ thể. Khách hàng cần thực hiện giao dịch thu cũ - đổi mới để được hưởng mức giá ưu đãi trên. GAC Honda cũng giới hạn số lượng áp dụng cho đợt giảm giá này ở mức 1.000 chiếc.

Đây được xem là một phần của chiến dịch kỷ niệm 50 năm lịch sử toàn cầu của dòng xe Accord. Tuy nhiên, đơn vị sản xuất vẫn chưa tiết lộ kế hoạch kinh doanh tiếp theo cho mẫu xe này sau khi số lượng khuyến mãi kết thúc.

Động thái giảm giá sâu của Honda diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh tại thị trường Trung Quốc đang đi xuống.

Doanh số liên doanh GAC - Honda giảm tới gần 70%.

Dữ liệu sản xuất và bán hàng từ GAC Group cho thấy GAC Honda chỉ bán được 4.558 xe trong tháng 1/2026. Con số này đánh dấu mức sụt giảm 69,86% so với cùng kỳ năm trước đó. Nhìn lại cả năm 2025, tổng doanh số của liên doanh này đạt 351.900 chiếc, giảm 25,22% so với năm 2024.

Trong khi đó, các thương hiệu xe điện trong cùng tập đoàn lại ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Thương hiệu GAC Aion báo cáo doanh số tháng 1 đạt 21.600 chiếc, tăng trưởng tới 171,63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự suy giảm của các dòng xe liên doanh Nhật Bản không chỉ xuất hiện ở Honda. Các nhà sản xuất khác như Toyota và Nissan cũng buộc phải tham gia vào cuộc đua trợ giá.

GAC Toyota đã đưa ra mức hỗ trợ lên tới 22.000 nhân dân tệ (3.212 USD) cho mẫu SUV Wildlander.

Dongfeng Nissan cũng thực hiện giảm giá 21.000 nhân dân tệ (3.066 USD) cho mẫu Teana và 10.000 nhân dân tệ (1.460 USD) cho mẫu Sylphy.

Các thương hiệu xe điện nội địa đang khiến những hãng xe như Honda gặp nhiều khó khăn tại Trung Quốc.

Các chuyên gia đã chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến các mẫu xe Nhật thua lỗ ở Trung Quốc là, thị trường ô tô tại đây đang đối mặt với nhiều khó khăn chung. Cụ thể, chỉ số tiêu thụ ô tô trong tháng 1/2026 chỉ đạt 31,1%. Đây là mức thấp kỷ lục từng được ghi nhận tại thị trường này.

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu và các thương hiệu xe điện nội địa đều phải tung ra các gói tài chính hỗ trợ. Nhiều chương trình cho vay với lãi suất thấp kéo dài đã được áp dụng để kích thích nhu cầu của người mua xe.

Ngoài ra, sự trỗi dậy của các dòng xe hybrid cắm điện và xe điện chạy pin từ các hãng xe nội địa Trung Quốc đã tạo ra áp lực trực tiếp lên các thương hiệu xe nước ngoài như Honda. Mẫu Accord e:PHEV phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ nội địa trong cùng tầm giá và phân khúc sedan cỡ trung.

Các chuyên gia thị trường nhận định rằng các hãng xe liên doanh đang phải vật lộn để tồn tại khi thị hiếu người dùng dịch chuyển nhanh chóng sang xe điện.