Mẫu xe Nhật giá hơn 3 tỷ khiến tỷ phú giàu nhất hành tinh hoàn toàn bị chinh phục

Câu hỏi 3/4

Hỏi 3: Giá trị ban đầu của Acura NSX vào những năm 90 là bao nhiêu?

A. Khoảng 50.000 USD sai B. Khoảng 80.000 USD đúng C. Khoảng 100.000 USD sai D. Khoảng 120.000 USD sai

Đáp án đúng là: B. Khoảng 80.000 USD

Giải thích: Vào những năm 90, Acura NSX có giá bán ban đầu khoảng 80.000 USD (hơn 2 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại). Mức giá này cạnh tranh trong phân khúc xe thể thao, thấp hơn nhiều so với các đối thủ như Ferrari. NSX cung cấp hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến và độ tin cậy, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người như Larry Ellison, người đánh giá cao sự cân bằng giữa chi phí và chất lượng.