Mẫu xe Nhật giá hơn 3 tỷ khiến tỷ phú giàu nhất hành tinh hoàn toàn bị chinh phục

Cùng khám phá mẫu xe Nhật đã chinh phục tỷ phú Larry Ellison qua 4 câu hỏi về câu chuyện và giá trị của Acura NSX.
Đáp án đúng là: B. Acura NSX
Giải thích: Acura NSX, một mẫu xe thể thao Nhật Bản, đã chinh phục Larry Ellison, tỷ phú giàu nhất hành tinh vào thời điểm đó. Sau khi thất vọng với độ tin cậy của Ferrari, Ellison chuyển sang NSX và sở hữu tới 7 chiếc. Xe nổi bật với thiết kế tiên tiến, động cơ V6 3.0L và độ bền vượt trội, phù hợp cả hiệu suất và tính thực dụng. Ông còn tặng NSX cho bạn bè và nhân viên xuất sắc, thể hiện sự yêu thích đặc biệt.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Độ tin cậy vượt trội của NSX
Giải thích: Larry Ellison chuyển sang Acura NSX do các vấn đề về độ tin cậy của Ferrari, thường xuyên gặp trục trặc kỹ thuật. NSX, với động cơ V6 3.0L và công nghệ tiên tiến từ Honda, cung cấp hiệu suất cao, độ bền vượt trội và ít hỏng hóc. Điều này phù hợp với nhu cầu của Ellison về một chiếc xe thể thao đáng tin cậy. Sự kết hợp giữa kỹ thuật Nhật Bản và thiết kế khí động học đã khiến NSX trở thành lựa chọn lý tưởng.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Khoảng 80.000 USD
Giải thích: Vào những năm 90, Acura NSX có giá bán ban đầu khoảng 80.000 USD (hơn 2 tỷ VNĐ theo tỷ giá hiện tại). Mức giá này cạnh tranh trong phân khúc xe thể thao, thấp hơn nhiều so với các đối thủ như Ferrari. NSX cung cấp hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến và độ tin cậy, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người như Larry Ellison, người đánh giá cao sự cân bằng giữa chi phí và chất lượng.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: C. Trên 150.000 USD
Giải thích: Acura NSX thế hệ đầu hiện là món đồ sưu tầm được săn đón, với giá trị của những chiếc được bảo quản tốt vượt quá 150.000 USD (hơn 3,8 tỷ VNĐ). Giá trị tăng cao nhờ thiết kế mang tính biểu tượng, độ bền và sự liên kết với các nhân vật nổi tiếng như Larry Ellison. Tình trạng khan hiếm và nhu cầu từ giới sưu tầm đã đẩy giá NSX lên đáng kể so với mức 80.000 USD ban đầu.Tìm hiểu thêm