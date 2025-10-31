Mẫu xe mới ra mắt này dễ là ‘bản nháp’ của Mazda6: Máy hybrid hơn 500hp, chạy 160km không cần xăng

CEO Mazda, Masahiro Moro, đã giới thiệu Vision-X Coupe mới tại Triển lãm Di động Nhật Bản ở Tokyo. Đây là mẫu crossover coupe bốn cửa thời trang được thiết kế cho năm 2035, được ví như "bản xem trước" của Mazda6 hoàn toàn mới.

Lớn hơn Mazda6

Công ty không mô tả nhiều về kiểu dáng, nhưng từ hình ảnh vẫn có thể thấy được xe được dựa trên ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc và tinh chỉnh thay vì tái tạo. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt khép kín hoàn toàn, được chia cắt bởi các điểm nhấn tạo hình như nanh vuốt. Chúng được nối liền với đèn pha thanh mảnh và hốc hút gió rộng phía dưới.

Về mặt thiết kế, Vision X-Coupe tiếp tục phát triển triết lý "Kodo" mà Mazda đã theo đuổi từ lâu. Xe có kích thước khá lớn, dài và cao hơn một chút so với những mẫu xe như Aston Martin Vanquish, nhưng hẹp hơn ở phần hông. Ảnh: Mazda

Thân xe được thiết kế hợp lý, không có tay nắm cửa và gương chiếu hậu truyền thống. Kính chắn gió vuốt dài chạy dọc theo mui xe dài và dốc, nối liền với cửa sổ sau được thiết kế đặc trưng và cốp xe nhỏ. Mẫu xe này cũng có đuôi xe thẳng đứng với đèn hậu tinh tế.

Xe có 4 cửa và 4 chỗ ngồi. Ảnh: Mazda

Về kích thước, xe có chiều dài 5.050 mm, rộng 1.995 mm và cao 1.480 mm)với chiều dài cơ sở là 3.080 mm). Điều này có nghĩa là mẫu concept lớn hơn đáng kể so với Mazda6 vì dài hơn 185 mm và có khoảng cách giữa các bánh xe thêm 251 mm. Mẫu xe này cũng lớn hơn cả Mercedes CLS - từng định hình phân khúc coupe bốn cửa, vừa bị khai tử.

Nội thất tối giản và công nghệ cao

Thiết kế nội thất dường như đã bị bỏ qua khi nhiều nhà sản xuất ô tô tập trung vào màn hình. Điều này khiến xe trở nên lạnh lẽo, đơn điệu và vô hồn. Mazda không đi theo xu hướng này, bởi nội thất của chiếc coupe này được Carscoops đánh giá là "một ví dụ điển hình về thiết kế hiện đại".

Nội thất xe tạo cảm giác sang trọng với màn hình hiển thị toàn cảnh và bảng đồng hồ ba vòng quen thuộc tương tự mẫu RX-8. Ảnh: Mazda

Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số ấn tượng, được chia thành ba "đồng hồ" riêng biệt với đồ họa lấy cảm hứng từ phong cách retro. Chúng được nối liền với một màn hình tương tự trên vô lăng.

Hệ thống thông tin giải trí chạy dài dọc theo táp lô suốt từ phía người lái sang ghế phụ, phần nào gợi nhớ đến màn hình hyperscreen của Mercedes-Benz dù cụm đồng hồ vẫn tách bạch. Các nhà thiết kế cũng trang bị cho xe một bệ trung tâm rộng rãi với cần số hình quả bóng chày. Những điểm nhấn đáng chú ý khác bao gồm hai ghế sau riêng biệt và nội thất bọc da hai tông màu thời trang, đi kèm với những đường viền trang trí thú vị.

Hệ truyền động hybrid sạc điện với công nghệ thu hồi carbon

Xe được trang bị hệ thống truyền động hybrid cắm điện, bao gồm động cơ quay tăng áp, động cơ điện và bộ pin không được tiết lộ. Thiết lập này mang lại cho mẫu xe concept này tổng công suất 503 mã lực cũng như phạm vi hoạt động chỉ bằng điện là 160 km. Tổng cộng, người lái có thể di chuyển tới 800 km.

Mazda Vision X-Coupe có thể gom CO2 để tái sử dụng. Ảnh: Mazda

Mặc dù xe hybrid cắm sạc vốn đã thân thiện với môi trường, Mazda còn tiến xa hơn khi xe có thể làm sạch không khí khi vận hành. Điều này có thể thực hiện được nhờ "sự kết hợp giữa nhiên liệu trung hòa carbon có nguồn gốc từ vi tảo với công nghệ thu giữ CO2 độc quyền của Mazda".

Ông Moro đã giải thích trong bài phát biểu của mình, tảo vi mô hấp thụ CO2 khi sinh trưởng và lưu trữ dầu trong các tế bào của nó. Những loại dầu này sau đó có thể được chiết xuất và biến thành nhiên liệu trung hòa carbon. Phần tảo vi mô còn lại rất giàu chất dinh dưỡng - chẳng hạn như protein - và có thể được chuyển hóa thành thực phẩm hoặc phân bón hữu cơ.

Về mặt thu giữ carbon, Mazda đã phát triển một công nghệ có thể thu khí thải CO2 trực tiếp từ khí thải. Lượng khí thải thu được này sau đó có thể được sử dụng để trồng trọt hoặc sản xuất "vật liệu carbon hiệu suất cao".

Một số hình ảnh khác của Mazda Vision X-Coupe: