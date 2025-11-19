Mẫu xe máy được mệnh danh là 'quái vật lai' 250cc: Benda P51 thách thức giới hạn 60 mã lực

Benda P51 xuất hiện với cấu hình lai hiếm thấy trong phân khúc: động cơ hai xi lanh nằm ngang 250cc kết hợp cùng một mô tơ điện đặt phía dưới. Sự kết hợp táo bạo này đã tạo nên một mẫu xe mà nhiều người mô tả là quái vật công nghệ, thách thức trực tiếp giới hạn của phân khối nhỏ.

Điểm ấn tượng đầu tiên đến từ phong cách thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ huyền thoại không chiến P-51 Mustang. Những đường nét khí động học mạnh mẽ, dàn áo sắc sảo và tỷ lệ cơ bắp khiến chiếc xe trông như một cỗ máy tốc độ thu nhỏ được lấy ra từ thời kỳ vàng son của những chiến đấu cơ Mỹ.

Theo đó, Benda cũng không giấu tham vọng khi đặt tên mẫu xe theo một biểu tượng sức mạnh của lịch sử hàng không, và điều này được phản ánh trọn vẹn trong khả năng vận hành mà P51 sở hữu.

Bên dưới lớp vỏ mang dấu ấn Mustang là khối động cơ DOHC hai xi lanh nằm ngang, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 250cc. Tuy nhiên, điểm tạo nên sự khác biệt nằm ở mô tơ điện hỗ trợ đặt bên dưới, hoạt động đồng thời để tạo ra tổng công suất lên đến 62 mã lực và mô men xoắn 100 Nm.

Trọng lượng khô chỉ khoảng 178 kg cho phép toàn bộ sức mạnh được giải phóng gần như tức thì, giúp Benda P51 tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 3,7 giây. Đây là con số mà ngay cả nhiều mẫu xe phân khối lớn cũng khó đạt được, chứ chưa nói đến những chiếc 250cc thông thường.

Khi đặt lên bàn cân so sánh, sự phi lý theo hướng tích cực của P51 lại càng thể hiện rõ. Yamaha MT 07, một trong những mẫu naked bike tầm trung được yêu thích tại châu Á và nhiều thị trường quốc tế, sở hữu công suất 73,4 PS từ động cơ 689cc.

Vậy nhưng P51, với dung tích chỉ bằng một phần ba, lại tiệm cận sức mạnh của MT 07 nhờ cấu hình hybrid. Đây là điều chưa từng thấy trong phân khúc xe nhỏ vốn được xem là nhập môn, nhẹ nhàng và ít đòi hỏi. Benda đã đặt câu hỏi trực tiếp với toàn ngành: liệu có phải động cơ dung tích lớn luôn đồng nghĩa với hiệu suất vượt trội?

Với P51, rõ ràng câu trả lời không còn đơn giản như trước. Sự kết hợp giữa công nghệ điện và động cơ truyền thống giúp Benda thể hiện một hướng đi mới, nơi hiệu suất không còn phụ thuộc hoàn toàn vào số cc.

P51 từ đó không chỉ là một mẫu xe ý tưởng trưng bày cho đẹp mặt mà nó đại diện cho tầm nhìn về tương lai, nơi những chiếc mô tô phân khối nhỏ có thể đạt hiệu năng ngang ngửa hoặc thậm chí vượt qua cả các mẫu xe tầm trung và hạng lớn, miễn là được hỗ trợ đúng cách về công nghệ.

Điều này cũng lý giải vì sao gian hàng của Benda tại EICMA 2025 luôn đông nghịt khách tham quan. Không ít người chơi xe vốn quen với những chuẩn mực truyền thống đã phải đứng lại nhìn P51 lâu hơn dự kiến.

Sự xuất hiện của mẫu xe này như một lời thách thức với mọi định kiến trước đây về phân khối nhỏ, nơi các thương hiệu thường tập trung vào giá dễ tiếp cận và mức độ thân thiện cho người mới. P51 phá vỡ chuẩn mực đó bằng cách hỏi thẳng một câu đầy tính khiêu khích: liệu bạn có dám đưa mẫu xe này vào sản xuất hàng loạt không?

Với một thiết kế mang hơi thở chiến đấu cơ, sức mạnh hơn 60 mã lực, khả năng tăng tốc ở mức siêu xe mô tô và định hướng công nghệ hoàn toàn mới, Benda P51 đang mở ra một chương mới cho thị trường xe máy 250cc. Nó cho thấy rằng phân khối chỉ còn là một yếu tố trong vô số biến số quyết định nên hiệu suất. Khi công nghệ hybrid ngày càng phát triển, việc tái định nghĩa sức mạnh trong phân khúc xe nhỏ có thể chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dù vẫn chưa rõ ngày mẫu xe này có được đưa lên dây chuyền sản xuất hay không, Benda P51 vẫn đã kịp để lại dấu ấn mạnh tại EICMA. Với những người yêu xe hiệu suất cao, đây chính là lời hứa về một tương lai nơi tốc độ không còn bị giới hạn bởi con số 250cc, và nơi mọi giới hạn trước đây có thể sẽ bị phá vỡ chỉ bằng một cú nhấn ga.