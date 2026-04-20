Mẫu xe máy điện sạc một lần đi xa như ô tô, giá rẻ hơn cả Honda Lead gây sốt

Khả Văn |

Mẫu xe máy điện vừa ra mắt này có thể chạy quãng đường lên đến 320km chỉ sau một lần sạc đầy nhưng giá chỉ khoảng 37 triệu đồng.

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện thường bị gắn chặt với định kiến chỉ dành cho nhu cầu di chuyển ngắn hạn trong đô thị, sự xuất hiện của mẫu tay ga điện Ola S1 X+ phiên bản pin 5.2 kWh tại Ấn Độ đang thực sự tạo ra một cú sốc lớn. Mẫu xe này phá vỡ mọi giới hạn thông thường khi mang đến những thông số vận hành vượt xa kỳ vọng, biến nó thành đối thủ đáng gờm đe dọa trực tiếp đến thị phần của các dòng xe tay ga chạy xăng truyền thống. Điểm gây chú ý đầu tiên chính là mức giá mở bán vô cùng hấp dẫn, chỉ quy đổi khoảng 37 triệu đồng. Con số này thậm chí còn thấp hơn mức giá của một chiếc Honda Lead tiêu chuẩn và chỉ tiệm cận với mẫu Honda Vision bản cao cấp nhất tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, những gì người dùng nhận lại từ số tiền 37 triệu đồng này lại vượt trội hơn hẳn một chiếc xe tay ga phổ thông. Điểm nhấn công nghệ cốt lõi của Ola S1 X+ 5.2 kWh nằm ở cụm pin Bharat Cell 4680 do chính nhà sản xuất tự phát triển. Nhờ nền tảng pin tiên tiến này, chiếc xe hai bánh đạt được tầm hoạt động vô tiền khoáng hậu lên tới 320km chỉ sau một lần sạc đầy. Để dễ hình dung, con số này ngang ngửa với tầm di chuyển của một chiếc ô tô điện cỡ nhỏ như Wuling Bingo và vượt xa nhiều dòng xe điện mini khác trên thị trường. Với nhu cầu đi lại cơ bản hàng ngày trong thành phố, chủ xe hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái đằng đẵng nhiều ngày trời mà không cần bận tâm đến việc cắm sạc.

Không chỉ gây ấn tượng về độ bền bỉ, sức mạnh động cơ của mẫu xe điện này cũng khiến nhiều dòng xe xăng phân khối 110 đến 125cc phải dè chừng. Được trang bị động cơ đặt giữa tích hợp bộ điều khiển trung tâm với công suất tối đa lên tới 14,7 mã lực, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 40km/h chỉ trong vỏn vẹn 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 125km/h. Cảm giác lái tốc độ cao này được kiểm soát an toàn bởi hệ thống phanh đĩa trước tích hợp công nghệ Brake-by-Wire tiên tiến. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa phanh cơ học truyền thống và phanh tái tạo không chỉ giúp chiếc xe giảm tốc một cách cực kỳ mượt mà mà còn tận dụng tối đa động năng thừa để sạc ngược lại cho cụm pin, tối ưu hóa đáng kể hiệu suất vận hành thực tế.

Sự vượt trội của Ola S1 X+ 5.2 kWh còn được thể hiện qua hệ sinh thái công nghệ thông minh đi kèm. Xe sở hữu màn hình hiển thị 4,3 inch sắc nét, vận hành trên nền tảng hệ điều hành MoveOS5 với hàng loạt tính năng hiện đại như gọi điện SOS khẩn cấp, hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh và khả năng kết nối đồng bộ. Có thể thấy, sự xuất hiện của mẫu xe điện này không đơn thuần chỉ là việc thêm một lựa chọn mới vào thị trường, mà nó đang thực sự tạo ra một sức ép khổng lồ lên các dòng xe tay ga chạy xăng.

Với chi phí vận hành siêu rẻ, mức giá dễ tiếp cận cùng tầm hoạt động ngang ngửa ô tô, xe điện đang dần chứng minh chúng hoàn toàn có thể thay thế hoàn toàn phương tiện truyền thống trong tương lai gần.

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
