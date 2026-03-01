Mẫu xe hybrid tiếp theo được giảm giá tại Việt Nam

Honda Việt Nam vừa công bố áp dụng mức giá bán lẻ đề xuất mới cho mẫu xe HR-V phiên bản e:HEV RS. Theo đó, mẫu xe hybrid này hiện có giá 835 triệu đồng, thấp hơn trước 34 triệu đồng.

Hãng xe cho biết việc điều chỉnh giá nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận công nghệ hybrid cho khách hàng trong nước, đồng thời tiếp tục định hướng phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường.

Như vậy, HR-V là mẫu xe hybrid tiếp theo được giảm giá tại nước ta, sau Honda CR-V, loạt xe từ Toyota và mẫu siêu xe McLaren Artura. Đây đều là những cái tên được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho xe hybrid từ năm 2026.

Honda HR-V hybrid có giá thấp hơn 34 triệu đồng so với trước.

Đáng chú ý, HR-V hybrid trước đó được xác định là chưa đạt đủ điều kiện hưởng chính sách theo phương pháp 1. Phương pháp này đối chiếu mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) theo chu trình kết hợp của xe ô tô hybrid điện với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe ô tô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng, cùng loại dung tích xi lanh theo phân nhóm quy định.

Tỷ lệ này gọi là R, nếu không quá 70% thì xe hybrid đó được ưu đãi thuế. Theo đó, tỷ lệ của HR-V e:HEV RS là 70,1 %. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp tính duy nhất.

Ở phương pháp 2, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của xe hybrid được đối chiếu với xe động cơ đốt trong thuần xăng có cùng nhãn hiệu, cùng loại phương tiện, cùng kiểu dáng, cùng số người cho phép chở, có dung tích xy-lanh không nhỏ hơn dung tích xy-lanh của xe động cơ đốt trong thuần xăng. Nhiều khả năng HR-V hybrid thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TTĐB dành cho xe hybrid theo phương pháp 2.

Nhìn chung, dù là nhờ ưu đãi thuế hay chiến lược riêng của hãng thì giá bán mới dễ tiếp cận hơn sẽ giúp HR-V e:HEV RS tăng sức hút trên thị trường. Điều này là cần thiết bởi mẫu xe Nhật đang phải cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B nói chung vốn đã chật chội, trong khi nhóm xe hybrid nói riêng cũng ngày càng sôi động hơn.