Hãng xe Lotus của Anh vừa công bố đã nộp hồ sơ phê duyệt chính thức cho mẫu SUV hybrid cắm sạc mới mang tên "For-Me" tại Trung Quốc. Đây là phiên bản PHEV đầu tiên của dòng SUV Eletre, dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu vào tháng 1/2026 và bắt đầu bán ra trong quý I cùng năm.

Chiếc SUV này trang bị động cơ tăng áp 2.0 lít với công suất 205 kW (279 mã lực), kết hợp với hệ thống động cơ hybrid-điện chưa được tiết lộ.

Theo các báo cáo, tổng công suất tiềm năng có thể lên tới 952 mã lực, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng ba giây và phạm vi hoạt động vượt quá 1.000 km, mặc dù những con số này vẫn chưa được xác nhận. For-Me cũng sẽ giới thiệu hệ thống LiDAR có thể thu gọn, giúp cải thiện tính khí động học và các chức năng hỗ trợ người lái.

Lưới tản nhiệt phía trước và đèn pha thể hiện ngôn ngữ thiết kế SUV hiện tại của Lotus. (Ảnh: MIIT)

Mẫu For-Me có kích thước ngoại thất tương tự như mẫu Eletre chạy điện hiện tại, với chiều dài 5.103 mm, rộng 2.019 mm, cao 1.636 mm và chiều dài cơ sở 3.019 mm. Trọng lượng không tải của xe dao động từ 3.055 kg đến 3.080 kg.

Eletre được trang bị các yếu tố khí động học chủ động, bao gồm cánh gió sau có khả năng tạo ra lực ép xuống 90 kg và hệ số cản tối thiểu 0,26 và For-Me cũng dự kiến đạt được.

Bộ cản sau tích hợp các tính năng khí động học hữu ích nhằm tăng độ ổn định. (Ảnh: MIIT)

Mẫu SUV hybrid Eletre For-Me chính thức ra mắt tại Trung Quốc trước khi được phân phối tại châu Âu. Sau đó, có khả năng mẫu sedan thể thao Emeya, cùng nền tảng với Eletre, cũng sẽ được phát triển phiên bản hybrid. Bên cạnh đó, một mẫu SUV cỡ nhỏ hơn đã được xác nhận và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2027.

Theo Car News China , các mẫu plug-in hybrid (PHEV) của Lotus sử dụng hệ thống điện áp cao 900V và các thành phần hệ thống truyền động từ Horse Powertrain, một liên doanh giữa Geely, Renault và Aramco.

Các mẫu SUV này dự kiến sẽ cung cấp các tùy chọn pin 50 kWh hoặc 70 kWh. Lotus cho biết chỉ cần 10 phút để sạc từ 10% lên 80%.

Tại Việt Nam, thương hiệu Lotus được xác nhận sẽ sớm gia nhập thị trường trong nước thông qua nhà phân phối Tasco Auto. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu xe gầm cao và xu hướng điện hóa, mẫu xe đầu tiên của Lotus dự kiến sẽ là SUV Eletre. Xe có thể được cung cấp dưới cả hai phiên bản: thuần điện và hybrid.

