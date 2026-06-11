Mẫu xe ga "na ná xe Ý" giá hơn 80 triệu đồng ra mắt, trang bị vượt kỳ vọng khiến nhiều người bất ngờ

Sở hữu thiết kế gợi nhớ tới những chiếc scooter Italy đình đám, động cơ gần 250cc cùng loạt trang bị vốn chỉ xuất hiện trên xe đắt tiền, Brixton Moucca 250 đang thu hút sự chú ý tại Malaysia. Nếu đặt chân đến Việt Nam, mẫu xe này hoàn toàn có thể tạo nên cuộc cạnh tranh đáng xem.

Thị trường xe tay ga tại Malaysia vừa chính thức đón nhận một thành viên hoàn toàn mới là Brixton Moucca 250 phiên bản 2026. Mẫu xe này được niêm yết với mức giá 12.888 RM ( tương đương khoảng 83 triệu đồng, chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký). Hãng cung cấp cho người dùng bốn tùy chọn màu sắc đa dạng bao gồm xanh lục, cam, đen và trắng, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao của khách hàng hiện đại.

Mẫu xe tay ga Brixton Moucca 250 đời 2026 ra mắt thị trường Malaysia với mức giá 12.888 RM, mang ngoại hình gợi nhớ đến các dòng xe tay ga của Ý.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Brixton Moucca 250 đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi diện mạo mang đậm phong cách của những chiếc xe tay ga đến từ nước Ý. Sự kết hợp giữa những đường cong mềm mại, thanh lịch và các chi tiết hiện đại giúp chiếc xe dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn trên đường phố. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài bóng bẩy, sức mạnh bên trong của mẫu xe này cũng là một điểm nhấn rất đáng chú ý.

Trái tim của Brixton Moucca 250 là khối động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch với dung tích 244 cc. Thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ truyền động bằng dây đai quen thuộc, cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 24,5 mã lực tại dải vòng tua 8.250 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại đạt 24 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Với những thông số này, chiếc xe hứa hẹn mang lại khả năng bứt tốc mạnh mẽ và vận hành vô cùng êm ái, linh hoạt trong cả điều kiện đường xá đô thị chật hẹp lẫn những chuyến đi dài ngày.

Xe sở hữu khối động cơ làm mát bằng dung dịch dung tích 244 cc, sản sinh công suất 24,5 mã lực và mô-men xoắn 24 Nm, đi kèm hộp số CVT.

Về mặt trang bị an toàn và nền tảng khung gầm, nhà sản xuất đã trang bị cho Moucca 250 hệ thống bánh xe đồng kích thước ở cả phía trước và phía sau. Cụ thể, xe sử dụng mâm hợp kim 13 inch đi kèm bộ lốp kích thước 120/70, tạo ra sự cân bằng và bám đường tối ưu.

Hệ thống treo bao gồm phuộc trước dạng ống lồng tiêu chuẩn và giảm xóc đôi phía sau cho phép người lái điều chỉnh tải trọng tùy theo nhu cầu sử dụng. Bình nhiên liệu có dung tích lên tới 11,5 lít, một con số khá ấn tượng giúp kéo dài quãng đường di chuyển sau mỗi lần đổ đầy xăng.

Bên cạnh đó, khía cạnh an toàn cũng được đặt lên hàng đầu khi xe sở hữu hệ thống phanh đĩa thủy lực cho cả hai bánh. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và công nghệ kiểm soát lực kéo đều được tích hợp sẵn dưới dạng trang bị tiêu chuẩn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người cầm lái khi phải xử lý những tình huống phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Trang bị mâm 13 inch lốp 120/70 đồng cỡ cho cả trước và sau, phuộc ống lồng trước, giảm xóc đôi chỉnh tải trọng phía sau và bình xăng 11,5 lít.

Không hề kém cạnh các đối thủ trong cùng phân khúc, Brixton Moucca 250 còn ngập tràn những tiện ích công nghệ cao cấp. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa tăng cường khả năng quan sát. Người dùng sẽ có một không gian chứa đồ rộng rãi dưới yên xe, kết hợp với hộc để đồ tiện dụng bố trí ở yếm trước. Chìa khóa thông minh, cổng sạc USB tiện lợi và màn hình trung tâm TFT-LCD hiển thị sắc nét mọi thông số hành trình là những điểm cộng không thể bỏ qua. Đặc biệt, xe còn được ưu ái lắp đặt sẵn một thùng chứa đồ phía sau, tăng cường tối đa khả năng chuyên chở.

Dù mới chỉ ra mắt tại Malaysia, nhưng sự xuất hiện của Brixton Moucca 250 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới yêu xe tại Việt Nam. Nếu được nhập khẩu hoặc phân phối chính hãng trong thời gian tới, mẫu tay ga này sẽ là một làn gió mới, phả hơi nóng trực tiếp vào các dòng xe tay ga phân khối lớn đang có mặt trên thị trường.