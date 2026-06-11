Mẫu xe ga "na ná xe Ý" giá hơn 80 triệu đồng ra mắt, trang bị vượt kỳ vọng khiến nhiều người bất ngờ

Thị trường xe tay ga tại Malaysia vừa chính thức đón nhận một thành viên hoàn toàn mới là Brixton Moucca 250 phiên bản 2026. Mẫu xe này được niêm yết với mức giá 12.888 RM ( tương đương khoảng 83 triệu đồng, chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký). Hãng cung cấp cho người dùng bốn tùy chọn màu sắc đa dạng bao gồm xanh lục, cam, đen và trắng, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao của khách hàng hiện đại.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Brixton Moucca 250 đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi diện mạo mang đậm phong cách của những chiếc xe tay ga đến từ nước Ý. Sự kết hợp giữa những đường cong mềm mại, thanh lịch và các chi tiết hiện đại giúp chiếc xe dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn trên đường phố. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài bóng bẩy, sức mạnh bên trong của mẫu xe này cũng là một điểm nhấn rất đáng chú ý.
Trái tim của Brixton Moucca 250 là khối động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch với dung tích 244 cc. Thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ truyền động bằng dây đai quen thuộc, cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 24,5 mã lực tại dải vòng tua 8.250 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại đạt 24 Nm tại 6.500 vòng/phút.
Với những thông số này, chiếc xe hứa hẹn mang lại khả năng bứt tốc mạnh mẽ và vận hành vô cùng êm ái, linh hoạt trong cả điều kiện đường xá đô thị chật hẹp lẫn những chuyến đi dài ngày.
Về mặt trang bị an toàn và nền tảng khung gầm, nhà sản xuất đã trang bị cho Moucca 250 hệ thống bánh xe đồng kích thước ở cả phía trước và phía sau. Cụ thể, xe sử dụng mâm hợp kim 13 inch đi kèm bộ lốp kích thước 120/70, tạo ra sự cân bằng và bám đường tối ưu.
Hệ thống treo bao gồm phuộc trước dạng ống lồng tiêu chuẩn và giảm xóc đôi phía sau cho phép người lái điều chỉnh tải trọng tùy theo nhu cầu sử dụng. Bình nhiên liệu có dung tích lên tới 11,5 lít, một con số khá ấn tượng giúp kéo dài quãng đường di chuyển sau mỗi lần đổ đầy xăng.
Bên cạnh đó, khía cạnh an toàn cũng được đặt lên hàng đầu khi xe sở hữu hệ thống phanh đĩa thủy lực cho cả hai bánh. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và công nghệ kiểm soát lực kéo đều được tích hợp sẵn dưới dạng trang bị tiêu chuẩn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người cầm lái khi phải xử lý những tình huống phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.
Không hề kém cạnh các đối thủ trong cùng phân khúc, Brixton Moucca 250 còn ngập tràn những tiện ích công nghệ cao cấp. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa tăng cường khả năng quan sát. Người dùng sẽ có một không gian chứa đồ rộng rãi dưới yên xe, kết hợp với hộc để đồ tiện dụng bố trí ở yếm trước. Chìa khóa thông minh, cổng sạc USB tiện lợi và màn hình trung tâm TFT-LCD hiển thị sắc nét mọi thông số hành trình là những điểm cộng không thể bỏ qua. Đặc biệt, xe còn được ưu ái lắp đặt sẵn một thùng chứa đồ phía sau, tăng cường tối đa khả năng chuyên chở.
Dưới góc nhìn thị trường Việt Nam, Brixton Moucca 250 có thể trở thành một lựa chọn thú vị nếu được phân phối chính thức. Hiện nay, phân khúc scooter cỡ lớn tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh khá sôi động với sự hiện diện của nhiều cái tên quen thuộc như Yamaha XMAX 300 hay các dòng xe mang phong cách châu Âu có giá bán cao hơn đáng kể.
Nếu giữ được mức giá hấp dẫn sau khi cộng thêm các loại thuế và chi phí phân phối, Moucca 250 hoàn toàn có thể thu hút nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế thời trang, mong muốn sở hữu động cơ mạnh hơn xe ga phổ thông nhưng vẫn đề cao yếu tố thực dụng.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Brixton tại Việt Nam có lẽ nằm ở độ nhận diện thương hiệu. Người tiêu dùng trong nước vốn có xu hướng ưu tiên những thương hiệu Nhật Bản quen thuộc hoặc các hãng châu Âu đã xây dựng được hình ảnh vững chắc trong nhiều năm.
Dẫu vậy, trong bối cảnh người dùng ngày càng cởi mở hơn với những lựa chọn mới, một mẫu scooter sở hữu ngoại hình bắt mắt, động cơ gần 250cc, đầy đủ công nghệ an toàn và mức giá cạnh tranh như Moucca 250 chắc chắn sẽ khiến không ít người phải cân nhắc.
Bởi đôi khi, để tạo nên sức hút trên thị trường, không nhất thiết phải mang một logo danh tiếng. Một sản phẩm đủ khác biệt, đủ thực dụng và đủ hấp dẫn về giá trị sử dụng cũng có thể trở thành "ẩn số" đáng gờm. Và Brixton Moucca 250 dường như đang sở hữu đầy đủ những yếu tố đó.
Tham khảo: Paultan