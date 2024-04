'Đỗ' kỳ thi sát hạch bằng lái xe nhờ công nghệ tự lái

Theo thông tin được đăng tải trên Zing, để chứng minh cho người tiêu dùng về mức độ an toàn trên sản phẩm của mình, Hyundai đã đưa mẫu xe điện Ioniq 5 với khả năng tự hành tham gia một kỳ thi sát hạch bằng lái ôtô, được tổ chức ở thành phố Las Vegas (tiểu bang Nevada, Mỹ). Ioniq 5 cũng là mẫu xe điện duy nhất của thương hiệu Hàn Quốc được giới thiệu ở Việt Nam.

Theo đó, một nhân viên khảo thí đã thực sự ngồi vào ghế phụ trên Hyundai Ioniq 5 để đánh giá khả năng hoàn thành bài kiểm tra lái xe của chiếc SUV điện. Bất chấp các tiêu chuẩn cao của giám khảo, Hyundai Ioniq 5 đã gây được ấn tượng và nhận về giấy chứng nhận hoàn thành kỳ thi sát hạch.

Theo thông báo từ Hyundai, khả năng tự hành của Ioniq 5 được thể hiện qua một bộ phim ngắn do Hyundai Motor công chiếu, tại đó sự an toàn và đáng tin cậy của công nghệ tự hành trên Ioniq 5 đã giúp chiếc xe hoàn thành một loạt bài kiểm tra lái xe tại môi trường công cộng, bao gồm cả việc lái xe trên đường phố Las Vegas, Hoa Kỳ. Kết quả này nhấn mạnh độ tin cậy của Ioniq 5, cũng như tính toàn diện của công nghệ xe tự hành, nêu bật tiềm năng của nó trong việc mang lại giải pháp di chuyển một cách an toàn cho tất cả mọi người.

Chiếc xe điện Hyundai Ioniq 5 trong quá trình thực hiện bài thi sát hạch bằng lái xe ở Nevada. Ảnh: YouTube/HyundaiWorldwide.

Bài kiểm tra mà Hyundai Ioniq 5 thực hiện tuy giấy phép lái xe không có giá trị trong thực tế nhưng nó có thể giúp nhiều người có cái nhìn thiện cảm hơn về mức độ an toàn của xe tự lái.

Hyundai Ioniq 5 đã phải vượt qua bài kiểm tra giống như các bài sát hạch bằng lái xe dành cho con người. Nguồn: YouTube/HyundaiWorldwide.

Công nghệ tự hành trên ôtô đang chịu nhiều chỉ trích trong những năm gần đây. Các báo cáo công khai về vấn đề với công nghệ tự lái cấp độ 2 như Autopilot của Tesla, hay sự sụp đổ của Cruise - đơn vị chuyên trách mảng xe tự hành của General Motors - đã dẫn đến nhiều ý kiến tiêu cực. Mặc dù một số công ty vẫn đang nỗ lực để hiện thực hóa khả năng tự hành của ôtô, nhưng kết quả cải thiện không được là bao.

Phiên bản tự lái Hyundai Ioniq 5 có gì?

Phiên bản taxi tự lái của Hyundai Ioniq 5 (Robotaxi Ioniq 5) là một trong những mẫu xe hiếm hoi đang thử nghiệm công nghệ lái cấp 4, có nghĩa là nó có thể tự lái trong mọi tình huống trừ khi người lái muốn điều khiển bằng tay, dựa trên mẫu Hyundai Ioniq 5 chạy hoàn toàn bằng điện. Riêng Ioniq 5 không có bất kỳ công nghệ tự hành nào.

Kết quả này của Huyndai là do sự hợp tác sâu rộng giữa Hyundai Motor và nhà phát triển công nghệ lái xe tự hành Motional. Ioniq 5 đạt được hiệu suất lái ổn định trong nhiều môi trường lái xe khác nhau, nhờ bộ cảm biến tiên tiến, kết hợp LiDAR, radar và camera.

Việc xe tự lái trở nên hoàn thiện hơn sẽ là tin vui cho nhóm người khó cầm lái như người tàn tật, người bệnh như trong video của Hyundai đề cập hay người cao tuổi. Ngay cả khi chưa thể đạt tới cấp độ tự lái hoàn chỉnh, việc xe tự lái có thể di chuyển mượt mà trên những tuyến đường cố định đã là một lợi ích rất lớn.

Theo thông tin từ Vneconomy, mẫu xe này cũng đang đưa vào sử dụng trong chương trình dịch vụ gọi xe không người lái RoboRide được Hyundai khai trương tại Seoul, Hàn Quốc. Dịch vụ RoboRide trong Ioniq 5 tự hành sẽ được thực hiện thông qua một ứng dụng chuyên dụng có tên i.M, hoạt động giống như các ứng dụng của Waymo hoặc Cruise. Dịch vụ này sẽ dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty khởi nghiệp Jin Mobility, công ty đứng sau nền tảng i.M.

Trên báo Vietnamnet cũng đăng tải thông tin, Hyundai và liên doanh di động không người lái Motional đã công bố thông tin về chiếc Ioniq 5 tại Mỹ, theo đó, Ioniq 5 có thể đưa bạn đến đích mà không cần người lái xe. Với xếp hạng xe tự hành cấp độ 4 của SAE, Robotaxi được cho là sẽ đưa loại hình taxi có tài xế trở thành dĩ vãng.

Theo tờ báo này, Ioniq 5 phiên bản taxi không người lái có hơn 30 cảm biến - là sự kết hợp của camera, radar và lidar, cung cấp khả năng nhận biết 360 độ mạnh mẽ, hình ảnh có độ phân giải cao và phát hiện vật thể trong phạm vi cực xa để vận hành tự động an toàn giữa môi trường lái xe đa dạng.

Ioniq 5 được trang bị công nghệ không người lái đã được chứng minh của Motional, bao gồm các hệ thống máy học tiên tiến, được đào tạo dựa trên dữ liệu thực tế suốt nhiều thập kỷ, cho phép chiếc xe điều hướng an toàn trong các tình huống lái xe phức tạp và khó khăn.