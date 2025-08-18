Mẫu xe đang được mong chờ về Việt Nam có thêm bản mui trần: Lấy cảm hứng từ huyền thoại 60 năm trước, thân xe bán tải, nội thất tối giản, hộp số sàn

Ford vừa giới thiệu một bản concept Bronco Roadster thú vị, kỷ niệm 60 năm ra đời mẫu U13 Bronco nổi tiếng.

Xe có thiết kế đơn giản với thân xe dạng bán tải, không cửa, lốp dự phòng đặt ngay sau thùng xe. Kiểu thiết kế này được lấy cảm hứng từ chiếc U13 Bronco với nhiều chi tiết tương đồng.

Ford Bronco Roadster. Ảnh: Ford

Trong khi đó, các chi tiết nội thất vẫn cho thấy những nét hiện đại của xe. Vô-lăng đường kính lớn với điểm nhấn là logo con ngựa Bronco đặc trưng. Xe vẫn trang bị 2 màn hình điện tử gồm đồng hồ hiển thị sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm. Hệ thống điều hòa dạng cơ 1 vùng, có núm chọn chế độ gài cầu và hộp số sàn. Tuy nhiên, nét cổ điển vẫn được giữ lại với 2 ghế ngồi không có tựa đầu.

"Điều khiến tôi ấn tượng về chiếc roadster nguyên bản là sự đơn giản đến khó tin của nó", Robert Gelardi, giám đốc thiết kế của Bronco, chia sẻ trong một thông cáo chính thức. "Nó không cần lốp lớn, bộ nâng gầm hay đèn off-road để trông đẹp mắt."

Nội thất vẫn có nhiều nét hiện đại. Ảnh: Ford

Thật thú vị khi chiếc roadster này chỉ mới ở dạng concept, bởi về cơ bản nó là phiên bản off-road của Mazda MX-5. Nó đủ mạnh mẽ, một chiếc xe nhỏ bé nhưng mạnh mẽ mà bạn có thể tưởng tượng ra khi chinh phục những địa hình khó khăn. Nó hấp dẫn và chân thực như một chiếc Bronco nguyên bản những năm 1960.

Tuy chỉ là concept, nhưng mọi thứ ở đây đều hoạt động tốt. Phần thùng xe phía sau hoàn toàn có thể sử dụng được, với cửa hậu gập xuống được làm từ tấm kim loại kiểu cũ có khắc chữ "Ford". Đồ họa tương đối đơn giản, chất liệu ghế ngồi giống với bản gốc những năm 60, mang hơi hướng Star Trek, và ngay cả bộ mâm mạ crôm hiện đại cũng không quá cầu kỳ.

Một số hình ảnh mẫu Ford Bronco Roadster concept: