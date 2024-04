"Xe máy bán chạy nhất Việt Nam"

Theo thông tin từ báo VTC News, Honda Wave Alpha lắp ráp trong nước xuất hiện đầu tiên vào năm 2002 với mục tiêu giành lại thị phần từ xe giá rẻ Trung Quốc.

Thời điểm đó, xe có giá đề xuất 10,99 triệu đồng. Nhưng đa số người tiêu dùng phải mua với giá từ 13-14 triệu. Mẫu xe này có tỉ lệ nội địa hóa 40%, 30% linh kiện nhập từ Thái Lan và 30% còn lại là nhập từ Trung Quốc.

Đến 2004, Honda Wave Alpha chính thức được lắp ráp với tỷ lệ nội địa hóa 100%, lốc máy chuyển sang màu bạc, giá bán rơi vào khoảng 13,2 triệu đồng.

Honda Wave Alpha là mẫu xe phổ biến với đa số dân Việt. Ảnh: Honda



Sau khoảng hơn 20 năm có mặt trên thị trường, Honda Wave Alpha vẫn được người tiêu dùng Việt biết đến rộng rãi, là mẫu xe máy bán chạy nhất và giữ vững vị thế chiếc “xe số quốc dân” của hàng triệu khách hàng Việt Nam.



Honda Wave Alpha được ưa chuộng vì sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhiều lứa tuổi khách hàng. Ở đời mới 2023, mẫu xe hiện có giá bán khoảng hơn 18 triệu đồng tại các đại lý Head Honda.

Lộ thiết kế mới, đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng ở Việt Nam

Thế hệ mới nhất của mẫu xe máy Honda Wave Alpha vừa được hãng xe Nhật đăng ký quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp làm dấy lên thông tin mẫu xe này sắp được phân phối tại Việt Nam.

Honda Wave Alpha thế hệ mới được đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam. Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cụ thể, Công báo sở hữu công nghiệp số 432, tập A, quyển 2 được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật tháng 03/2024 đã hé lộ thông tin, hình ảnh về Honda Wave Alpha thế hệ mới. So với phiên bản hiện hành, một số hình ảnh trong tài liệu này cho thấy Wave Alpha thế hệ mới sở hữu diện mạo thể thao, cứng cáp hơn với nhiều đường gân nổi trên yếm xe.

Theo báo Thanh niên, phía Honda Việt Nam chưa xác nhận về việc bán thế hệ mới của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam nhưng với việc được đăng ký bản quyền thiết kế, nhiều khả năng hãng xe Nhật Bản sẽ sớm giới thiệu Wave Alpha mới. Đáng chú ý, trước đó, thế hệ mới của mẫu xe máy này đã từng được mở bán tại thị trường Malaysia vào năm 2023.

Honda Wave Alpha thế hệ mới có gì khác?

Mẫu xe máy số Honda Wave Alpha 2023 thế hệ mới sản xuất phân phối tại Malaysia có nhiều điểm đột phá so với mẫu cũ bán ở Việt Nam. Tại Malaysia, giá bán được niêm yết từ 1.180 USD, tương đương 27,7 triệu đồng.

Hiện, mẫu xe này ở Việt Nam có giá từ hơn 18 triệu đồng, rẻ hơn đến 9 triệu đồng so với thế hệ mới bán tại Malaysia. Chưa biết, nếu về Việt Nam, mẫu xe này có giá bao nhiêu, tuy nhiên, nhìn vào mức giá điều chỉnh qua các năm của Honda, ta hoàn toàn có thể hy vọng, mẫu xe mới này sẽ có mức giá "vừa phải", hợp với hầu bao của người Việt.

Mức giá đề xuất của Honda Wave Alpha không có sự chênh lệch lớn qua các năm

So với phiên bản cũ, Wave Alpha thế hệ mới được nâng cấp nhiều về mặt trang bị. Xe được phân phối với 3 tùy chọn màu sắc là xanh Nightfall Blue, đỏ Vivacity Red và vàng Clipper Yellow.

Về ngoại hình, so với phiên bản cũ, mẫu xe này sở hữu kiểu dáng thiết kế góc cạnh, "dàn áo" bao bọc thân xe được tạo dáng bằng những đường gân nổi, tạo cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn. Phần cánh yếm cũng được cắt gọt tạo nên sự bén nhọn trong thiết kế với tính thể thao đẹp mắt hơn.

Thiết kế góc cạnh, thể thao. Ảnh: Honda

Không chỉ thiết kế, Honda Wave Alpha 2023 ‘Made in Malaysia’ còn sở hữu trang bị, tính năng “xịn” hơn so với Wave Alpha do Honda Việt Nam sản xuất. Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa thủy lực trên bánh trước kết hợp phanh tang trống ở bánh sau. Cả hai bánh đều sử dụng mâm đúc hợp kim kích thước 17 inch. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước, trong khi phía sau dùng giảm xóc đôi có thể điều chỉnh.



Mẫu xe ở Việt Nam trang bị cặp giảm xóc trước kiểu ống lồng, giảm chấn thủy lực và cặp giảm xóc sau lò xo trụ, giảm chấn thủy lực. Cặp bánh với vành nan hoa 17 inch, lốp trước kích thước 70-90 và lốp sau 80/90. Cả hai bên đều sử dụng phanh tang trống trên cả hai bánh.

Theo thông số nhà sản xuất công bố Wave Alpha thế hệ mới có trọng lượng xe 98 kg, chiều cao yên 768 mm. Mẫu xe cũ có trọng lượng 96 kg, chiều cao yên xe 769 mm.

Ngoại hình thể thao mạnh mẽ. Ảnh: Honda

Thay đổi lớn nhất ở Wave Alpha 2023 là chuyển sang dùng động cơ phun xăng điện tử PGM-FI, dung tích xy-lanh 109,2 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,7 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Tại thị trường Việt Nam, Honda Wave Alpha vẫn đang được trang bị động cơ phun xăng cơ, cho công suất 8,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút.



Động cơ phun xăng điện tử. Ảnh: Honda

Theo Honda Malaysia, Wave Alpha 2023 với động cơ phun xăng điện tử tiêu tốn 1,41 l/100 km theo tiêu chuẩn của WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Con số này của Wave Alpha đời cũ là 1,71 l/100 km. Với chỉ số như vậy, 2023 Honda Wave Alpha lọt vào danh sách xe số có khả năng tiết kiệm xăng hàng đầu trong cùng phân khúc.



Không chỉ giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, Wave Alpha 2023 còn được mở rộng dung tích bình xăng lên mức 4,1 lít, nhiều hơn 0,4 lít so với đời cũ là 3.7 lít. Với một bình xăng đầy, Wave Alpha thế hệ mới có thể đi được quãng đường khoảng 290 km. Trong khi ở phiên bản cũ khoảng cách là khoảng 250km.

Cốp đựng đồ rộng rãi. Ảnh: Honda

Thể tích khoang chứa đồ dưới yên cũng được tăng lên 7,3 lít, gần gấp đôi đời cũ. Hệ thống treo sau nay có thêm tính năng điều chỉnh độ nén lò xo.



Ở thế hệ mới, Wave Alpha không còn phiên bản vành nan hoa, người dùng chỉ có thể mua bản vành đúc.

Dưới đây là bảng so sánh một vài điểm thay đổi khác biệt của Wave Alpha thế hệ mới so với phiên bản cũ đang bán ở Việt Nam:

Bảng thông số Wave Alpha thế hệ mới và phiên bản cũ đang bán ở Việt Nam