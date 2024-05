Ngày 25/5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Quí (17 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra liên quan đến vụ người đàn ông bị đâm chết trước cổng một công ty xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 23/5, ông H.V.S (44 tuổi, ngụ Bình Dương) bị hai người chặn đánh trước cổng công ty nơi ông S đang làm việc trong khu công nghiệp Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên). Trong quá trình xô xát, ông S. bị một đối tượng dùng dao đâm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Khu công nghiệp Tân Bình nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên nhanh chóng đến hiện trường để điều tra. Quá trình truy xét, công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Quí. Ngoài ra, một thiếu niên 15 tuổi cũng được xác định có liên quan đến vụ án mạng và được công an đưa về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, giữa nạn nhân và nghi phạm xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc, đến khi tan ca thì vụ việc xảy ra.