Mâu thuẫn với bạn gái, nhóm nam sinh lên mạng học cách chế bom xăng ném vào nhà trả thù

Ngày 29-9, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa ngăn chặn, xử lý nhóm 6 đối tượng trong độ tuổi học sinh có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng bằng hình thức ném chai xăng ( bom xăng ) đã châm lửa vào nhà dân.

Nhóm 6 nam sinh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đêm 25-9, Công an phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, nhận được tin báo về vụ việc tại nhà bà Hồ Thị N. (SN 1961, trú tại phường Long Sơn) bị các đối tượng xấu ném chai xăng đã châm lửa (om xăng) vào nhà. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây tâm lý lo lắng và bức xúc trong nhân dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Thái Hòa đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng tuần tra mật phục, bắt giữ các đối tượng.

Quá trình điều tra, đến khoảng 22 giờ ngày 26-9, phát hiện một nhóm gồm 6 thiếu niên đi trên 3 xe đạp điện có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 chai "bom xăng".

Tại cơ quan công an, các thiếu niên khai nhận tất cả hiện đang là học sinh lớp 8 tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Do có mâu thuẫn cá nhân với con gái của bà N. nên 1 nam sinh trong nhóm đã mua các vật liệu, tự lên mạng học cách làm "bom xăng" rồi rủ các bạn khác ném vào nhà bà N. nhằm trả thù. Đêm 25-9, cả nhóm đã ném 1 chai "bom xăng" vào nhà bà N.. Đêm 26-9, khi đang chuẩn bị ném chai "bom xăng" thứ 2 vào nhà bà N. thì bị công an phát hiện, ngăn chặn.